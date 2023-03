Facebook e Instagram están probando vender las verificaciones azules

La verificación de pago de prueba de Meta para Instagram y Facebook por u$s 11.99 por mes en la web y u$s 14.99 por mes en el móvil. En una actualización en Instagram, el CEO Mark Zuckerberg anunció que una cuenta "Meta Verified" otorgará a los usuarios una insignia verificada, mayor visibilidad en las plataformas, atención al cliente prioritaria y más. La función se implementará en Australia y Nueva Zelanda y llegará a más países "pronto".

“Esta semana comenzamos a implementar Meta Verified, un servicio de suscripción que le permite verificar su cuenta con una identificación del gobierno, obtener una insignia azul, obtener protección adicional contra la suplantación de identidad contra las cuentas que dicen ser usted y obtener acceso directo a la atención al cliente. ”, escribe Zuckerberg. “Esta nueva función se trata de aumentar la autenticidad y la seguridad en todos nuestros servicios”.

Para registrarse para convertirse en Meta Verified, deberá cumplir con los requisitos mínimos de actividad, tener al menos 18 años de edad y enviar una identificación del gobierno que coincida con el nombre y la foto que tiene en Facebook o Instagram. La nueva oferta se parece mucho a la versión de Twitter Blue de $ 8 por mes de Elon Musk , pero Meta señala que no realizará ningún cambio en las cuentas que se han verificado utilizando los requisitos anteriores de la compañía, incluida la notoriedad y la autenticidad.

Además, los usuarios que se registren en el servicio obtendrán stickers exclusivos para Stories y Reels, y también recibirán 100 estrellas gratis por mes, o la moneda digital que puede usar para dar propinas a los creadores en Facebook. Meta señala que las empresas aún no pueden solicitar una insignia Meta Verified y que no puede cambiar su nombre de perfil, nombre de usuario, cumpleaños o foto de perfil sin pasar por el proceso de verificación nuevamente.

“A largo plazo, queremos crear una oferta de suscripción que sea valiosa para todos, incluidos los creadores, las empresas y nuestra comunidad en general”, escribe Meta en una publicación de blog . “Como parte de esta visión, estamos evolucionando el significado de la insignia verificada para que podamos ampliar el acceso a la verificación y más personas puedan confiar en que las cuentas con las que interactúan son auténticas”.

Cuando el servicio se lance en Australia y Nueva Zelanda esta semana, costará $ 19.99 AUD en la web y $ 24.99 AUD en el móvil, o $ 23.99 NZD en la web y $ 29.99 NZD en el móvil. El costo más alto en iOS y Android es probablemente una forma de compensar la comisión que Apple y Google cobran por las compras dentro de la aplicación.

Los rumores sobre el servicio surgieron por primera vez a principios de este mes cuando un informe de TechCrunch compartió referencias a la verificación paga en el código fuente de Instagram. El consultor de redes sociales Matt Navarra publicó más tarde lo que parece ser una página de soporte para la verificación paga en la versión de Instagram con sede en Australia o Nueva Zelanda.

Dicho esto, es difícil ignorar los paralelismos entre la nueva suscripción de marca de verificación de Meta y Twitter Blue, que Musk acaba de relanzar hace unos meses. Sin embargo, parece que Meta se está tomando la autenticidad de la cuenta un poco más en serio, ya que todavía requiere que los usuarios envíen identificaciones gubernamentales (como lo hacía el antiguo proceso de verificación de Twitter) y supuestamente ofrece garantías adicionales contra cuentas falsas, aunque todavía no sabemos cuáles son esas son. Esperemos que no cause la avalancha de cuentas verificadas falsas que vimos en Twitter el año pasado.