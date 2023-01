Franquicias argentinas: cuáles son las tendencias que se imponen para el 2023

Negocios con modelos más sencillos de operar y replicar comienzan a ser muy solicitados gracias a la incorporación de la tecnología. Formatos tradicionales adaptados, nuevos rubros que hasta hace poco tiempo no existían en el sector de las franquicias, innovaciones en la oferta gastronómica, entre otros datos que surgen a partir de un relevamiento efectuado por la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF).

Según destacan desde la asociación, la incorporación de la tecnología simplifica parte de los procesos y los modelos sencillos de operar comienzan a ser muy solicitados. Requieren menor capacitación, por lo tanto son modelos más fáciles de replicar, es decir, más franquiciables. El aporte tecnológico hace que muchas franquicias puedan ser manejadas por quienes no son especialistas en un rubro determinado.

En esa línea, resaltan que están creciendo formatos que antes estaban solo en el ¨imaginario¨, como markets “desatendidos”, supermercados inteligentes, que se instalan en complejos residenciales, en barrios cerrados y/o en oficinas corporativas. Un ejemplo es Quick Market, inversión desde u$s 60.000 según formato. Y en las casas modernas también se hace presente la tecnología a través de un control integral que maneja cortinados, riego, iluminación, teclas, tomas, alarma, cámaras, calefacción, audio distribuido, accesos, tv, aire acondicionado, etc. Tal es el caso de Soul, hogares inteligentes (empresa de domótica) inversión aproximada de u$s 3.300 ya que para adquirir una franquicia Soul sólo es necesario comprar el kit de los dispositivos.

Por otra parte, los especialistas destacan el crecimiento de franquicias de productos congelados. Cada vez más negocios se dedican exclusivamente a la venta de productos congelados manteniendo intactos los valores nutricionales, respondiendo así las demandas actuales del consumidor para preparar una variedad de comidas de forma práctica y rápida. Algunos ejemplos son All Frozen, con una inversión inicial desde u$s 46.000. Frioteka, Formato SUPER desde u$s 140.000 y formato EXPRESS desde u$s 60.000.

A esto se suman, los formatos de especialidad, que a partir de un producto clásico, derivan en un modelo enfocado, como choripanerías, o restaurantes/bodegones especialistas en milanesas. Lo mismo sucede con las pizzerías que hoy ofrecen conceptos enfocados en masa madre, diferentes gustos, estilos y moldes para un cliente cada vez más exigente y refinado. Al igual que la cafetería de especialidad acompañada de pastelería de calidad. para dar ejemplos, aparecen Kentucky, inversión inicial desde u$s 120.000; The Coffee Store inversión inicial desde u$s 120.000 y Pizza Alla Pala desde u$s 65.000.

Nuevos rubros y formatos

En el caso de los nuevos rubros de franquicias que se desarrollaron en los últimos tiempos, aparecen elevaciones de muebles/objetos a través de un servicio mecanizado de elevación por frente del edificio o la casa, tiendas de huevos, ferreterías, paneles de construcción en seco, hidrolavadoras (y máquinas/herramientas para las tareas del hogar), franquicias de fumigación y control de plagas, jardines maternales, entre otros.

¨Son nuevos modelos de negocios que hasta hace poco no existían en el sector de las franquicias y que responden a necesidades y preferencias actuales. Siempre hay propuestas de todos los rubros y niveles de inversión, algo que llamativamente mucha gente desconoce porque en el imaginario están las franquicias tradicionales para las que se necesitan grandes presupuestos, pero también existen muchísimas otras propuestas más económicas tanto en gastronomía como en estética, capacitación y otros negocios especializados¨, cuenta el gerente general de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), Ezequiel Devoto.

Otra tendencia en crecimiento son los negocios de ¨Triple Impacto¨. Franquicias que generan impacto positivo en lo económico y social con foco en el bienestar y cuidado del medio ambiente. Así nacieron, por ejemplo, franquicias de energías renovables y eco tiendas. tal es el caso de Energe, que requiere de una inversión total de u$s 80.000 e Insumos Al Peso inversión total u$s 19.700.

También se destacan entre las alternativas son las ¨Propuestas de autor¨. Se trata de negocios donde justamente el autor interviene con su impronta el producto o servicio final. Por ejemplo, la expansión en red de un almacén de yerba mate a granel blendeada con hierbas orgánicas (Matería Premium, inversión aproximada de u$s20.000).

En el rubro de negocios especializados, por ejemplo, las bicicleterías están en auge luego de la pandemia y por el impulso que los municipios le brindaron al tema y a la no contaminación ambiental. Por ejemplo, Goldenbike implica una inversión total desde u$s 100.000.

Por otro lado, las franquicias de capacitación responden a la demanda de los nuevos puestos de trabajo. Se han diseñado propuestas de capacitación laboral y aprendizaje de oficio, tanto presencial como virtual, al igual que los institutos de idiomas y son franquicias cada vez más solicitadas. Algunos ejemplos son Eddis Educativa el modelo estándar requiere una inversión total de u$s 10.500 y también ofrece una opción de franquicia 100% digital que requiere una inversión de u$s 3.000. Instituto Neone ofrece dos modelos de formatos: el online requiere una inversión desde u$s 2.900 y la franquicia full (online + presencial) u$s 5.000.

En cuanto al rubro Salud y Belleza sigue el crecimiento del cuidado personal, con negocios de uñas, pestañas, cejas, y pies. En el caso de Nifty requiere una inversión de u$s 25.000 en adelante. Ka Wirth ofrece 3 modelos: un salón boutique de 24 a 30 mts requiere una inversión de u$s16.000; un salón médium de 30 a 50 mts requiere una inversión de u$s 22.000; uno Premium de 50 a 70 mts requiere inversión de u$s 29.000.

¨El sector de las franquicias responde a los nuevos desafíos, se adapta a las necesidades de los consumidores, y tiene una enorme capacidad de creatividad, una característica de todos los emprendedores argentinos, quienes suelen reinventarse constantemente. De ello, surgen propuestas interesantes que ofrecen la posibilidad de ´clonarse´, siendo ese el principal beneficio del sistema de franquicias: la opción de replicar un modelo de negocio exitoso¨, remarca Devoto.