Funes de Rioja: "no somos ni los promotores ni los causantes de la inflación"

La Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) llevó a cabo ayer su tradicional celebración anual por el Día de la Industria. Con la presencia de cientos de empresarios e importantes comitivas políticas, el sector volvió a reencontrarse después de dos años de pandemia que impidieron concretar los festejos.

Entre las personalidades destacadas que visitaron la ciudad de Rafaela, donde se realizó el clásico almuerzo de la entidad, estuvo el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, que habló con Ecos365 y resaltó la pujanza del sector, pero no dejó de lado las diversas dificultades que lo aquejan. Las propias, las externas y las coyunturales, que pegan fuerte cuando las condiciones son desfavorables.

- ¿En qué momento encuentra al sector esta celebración que organiza FISFE?

- En primer lugar, debo reconocer que a uno le da gusto venir a Santa Fe porque observa el espíritu y el optimismo de todos, más allá de las dificultades que podamos tener. Y por supuesto que hay. Por eso, esta semana nos reunimos con el Secretario de Comercio Matías Tombolini, para consensuar una hoja de ruta.

- ¿Cuáles son las urgencias de la industria?

- Para nosotros los temas más urgentes son el acceso a las divisas para insumos, repuestos y maquinaria. Esas son nuestras prioridades. Sabemos que hay restricción de divisas, pero la industria no debe ni puede parar. Por su puesto que debemos buscar un contexto macroeconómico estable que nos brinde previsibilidad. En definitiva, necesitamos un orden económico que permita invertir, mirar al largo plazo y hacer crecer el país. La industria es producción y empleo.

El presidente de la UIA se reunió con Matías Tombolini para delinear una hoja de ruta.

- ¿Se refiere a políticas de Estado orientadas al sector?

- Sí. Se necesitan un conjunto de políticas de Estado que tienen los países desarrollados, con un tronco común, una visión de país y de futuro. La industria tiene un papel fundamental. Se necesitan reglas de juego y una macroeconomía estable. Hay que dejar en claro algo: no somos ni los promotores ni los causantes de la inflación. Argentina necesita consolidar su modelo de política industrial y que la política sepa que no hacemos política partidaria. A nosotros nos une la bandera del trabajo.

- ¿Y por dónde pasan los desafíos y oportunidades en este contexto?

- Necesitamos atender nuevas realidades laborales y buscar también incentivos para aquellos sectores que pueden ser de punta, en un momento que representa una gran oportunidad para Argentina en el mundo. Me refiero a energía, minería, alimentos, turismo y todas las cadenas de valor. El gasoducto de Vaca Muerta puede constituir el desarrollo que fue la red ferroviaria en 1889, cuando Argentina tenía 6.000 km de vías férreas. Y 25 años después, pasaron a ser 31.000 km. Eso es desarrollo y crecimiento.

Fuertes críticas a la “Industria del juicio”

El nivel elevado de litigiosidad laboral es un tema que preocupa hace tiempo a la industria. De hecho, Santa Fe es una de las más afectadas por un flagelo que pone en jaque al sector.

- ¿Qué postura tiene frente a la “Industria del juicio”?

- Para nosotros hay que terminar con la industria del juicio porque es absolutamente injustificada. No tiene ningún sentido que tengamos esa corruptela del sistema. Y debemos aclarar que no es en contra de los trabajadores, sino en contra de las distorsiones que ha generado porque el sistema de riesgo de trabajo se ha saneado y se seguirá saneando para reparar lo justo. Los sistemas indemnizatorios laborales están previstos y todas aquellas incertidumbres que dan espacio a la industria del juicio deben ser desterradas porque sino no va haber empleo de calidad y formal.