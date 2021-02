Google aseguró que llegarán más de 100 juegos a Stadia durante el 2021

Hace algunas semanas Google anunció el cierre de sus estudios internos de Stadia para el desarrollo de videojuegos, pero, a través de un comunicado, informó que recibirá más de un centenar de juegos nuevos durante este año.

“Durante las próximas semanas y meses los jugadores pueden esperar todo tipo de novedades, desde juegos de rol de acción a juegos cooperativos y de plataformas,” dice la publicación del blog oficial.

La oferta de juegos planeados para las próximas semanas incluye una buena variedad de experiencias en géneros y escala: Half-Genie Hero Ultimate Edition (23/02), Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut (23/02), It came from space and ate our brains (02/03), FIFA 21 (17/03), Kaze and the Wild Masks (26/03), Judgment (23/04), Killer Queen Black, Street Power Football, and Hellpoint.

“Estos juegos representan sólo una muestra de los más de 100 juegos que van a llegar a la tienda de Stadia en 2021”, explica.

Cuando se anunció el cierre de los estudios, el jefe y verdugo Phil Harrison dijo que ese era el mejor camino para desarrollar Stadia como un negocio a largo plazo que favorecerá el crecimiento de la industria.

A partir de ahora Stadia será un servicio que trabajará con estudios externos y licenciará la tecnología a otras empresas que quieran usarla.