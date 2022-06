Google permitirá a los comerciantes LGBTQ+ etiquetar sus negocios en Maps

Google está agregando una etiqueta a Maps que permite a las personas identificar su negocio como propiedad de LGBTQ plus, uniéndose a Yelp, que tiene una etiqueta similar . Si bien Google Maps ha tenido etiquetas como LGBTQ-friendly y Transgender Safe Space durante años , la compañía dice que el nuevo atributo de identidad comercial ayudará a las personas que elijan apoyar negocios diversos y podría ayudar a las personas queer a encontrar comunidades cercanas.

Al igual que con las otras etiquetas de Google para negocios propiedad de negros, latinos, veteranos y mujeres, el propietario verificado del perfil comercial debe agregar la etiqueta LGBTQ plus. (No es como otros metadatos de Maps, que los miembros de la comunidad pueden agregar). Las etiquetas pueden aparecer en toda la interfaz de Google Maps y también puede buscarlas escribiendo "empresas propiedad de LGBTQ", por ejemplo.

Como señaló mi ex colega Taylor Lyles en una historia de 2020 sobre el lanzamiento de una etiqueta propiedad de negros por parte de Google, no existe un proceso de verificación obvio para los atributos. La página de ayuda de Google para agregarlos no menciona ningún paso adicional para los propietarios de negocios más allá de agregar las etiquetas. Si bien esto puede generar preocupaciones de que las personas puedan mentir en los resultados de búsqueda de juegos, también es difícil imaginar un sistema de verificación apropiado para casi cualquier identidad. La interfaz de usuario de Google también deja en claro que no está verificando la información en sí misma al decir que la empresa agregó la etiqueta.

La empresa también cuenta con algunos sistemas para hacer frente a posibles problemas de seguridad. Su documentación para los atributos de identidad comercial dice que tiene un equipo de abuso para manejar "rápidamente" cualquier acoso que su sistema detecte o que los propietarios de negocios informen haber recibido debido a su etiqueta. (Por ejemplo, los usuarios que dejan reseñas negativas porque no les gusta el hecho de que una empresa sea propiedad de homosexuales). Ese tipo de acción no protegerá necesariamente a un propietario o a su empresa de daños físicos, y dado que la violencia anti-LGBTQ y la legislación ha ido en aumento, según Prism , eso lamentablemente no está fuera de discusión. Pero aún es bueno escuchar que Google pensó en ello, especialmente dado su historial menos que perfecto .para proteger a los creadores queer en otras partes de su negocio.