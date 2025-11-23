Habló el "capo" de una multinacional en Argentina: tecnología, Gobierno y campo

En el marco de un encuentro con distribuidores y clientes, José Queiróz, director comercial de New Holland para Argentina, destacó el peso estratégico del país dentro del negocio regional de la compañía y adelantó que la firma avanza en la adopción de tecnologías de automatización e inteligencia artificial para el sector agropecuario.

“Argentina es uno de los principales mercados de Sudamérica y muy importante para nuestra marca”, afirmó en diálogo con Ecos365. Y remarco: “Hemos crecido en el mercado argentino con la marca y decidimos crear un concepto donde el cliente es el centro del negocio”.

IA, automatización y el futuro del trabajo en el campo

Queiróz subrayó que la empresa ya trabaja activamente con sistemas de inteligencia artificial aplicados a maquinaria agrícola: “Ya estamos trabajando con la Inteligencia Artificial; se va adaptando a las condiciones. En el futuro habrá muchas menos interacciones del hombre y mucho más la máquina al servicio del productor”, anticipó.

Según el directivo, las próximas generaciones de equipos incorporarán mayor capacidad de análisis en tiempo real, optimización de recursos y automatización de tareas críticas para mejorar eficiencia y reducir costos operativos.

Expectativas para 2025 y el rol del agro argentino

El ejecutivo también valoró el impulso productivo del país y el contexto económico para las decisiones de inversión del sector: “Argentina tiene una tracción agroexportadora muy fuerte; nosotros apoyamos e incentivamos y estamos contentos con todo lo que el Gobierno haga para que pueda crecer la producción y reducir los costos para el productor”.

Respecto al desempeño industrial de la marca, Queiróz destacó que la planta de New Holland en Córdoba “está a full” y que el mercado ofrece nuevas oportunidades gracias a la apertura para la importación de equipos: “Estamos completando el porfolio con productos importados ahora que se puede. Argentina se destaca por su producción agropecuaria y su tecnología. El país va a seguir despegando, esa es nuestra expectativa”, expresó.

La compañía prevé un año dinámico en términos de demanda, impulsado por la recuperación productiva y la mayor disponibilidad de maquinaria tanto nacional como importada.