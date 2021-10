Impacto en insumos y contratos: las proyecciones de importadores por el nuevo cepo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que modificó el mecanismo por el cual se realizan los pagos anticipado de algunas importaciones. La medida estará vigente hasta el 31 de octubre y, según expresó la autoridad monetaria, "busca equilibrar los pagos con los bienes ingresados al país".

Además, se aplicará, según el BCRA, en los casos en que se estén realizando importaciones por mayor valor del que se ingresó. Afecta al 13% de las importaciones.

En cuanto al impacto de la medida, aclaran que hay excepciones, como las compras de bienes de capital y el sector de medicamentos. Fuera de eso, "la restricción cruza a todos por igual, no tiene que ver con la dinámica de los sectores. Esto podría afectar aprovisionamiento desde el exterior de materias primas. Y también tiene implicancias para la relación con el proveedor en el exterior por los próximos 30 días", advirtieron desde la Cámara de Importadores a El Cronista.

"La realidad es que no hay dólares", indicaron las fuentes, que anticipaban en los últimos meses un recrudecimiento del grifo de divisas. Pese a eso, aseguran que "no hay sobrestock no por las restricciones sino porque el mundo está con una oferta alterada por la pandemia".

Uno de los sectores exceptuados es el de medicamentos. Empresarios del sector indicaron que si bien no se ven afectados para la compra de los insumos médicos, si se encuentran con los problemas generales para la adquisición de repuestos, por ejemplo.

En el sector privado marcan, además, que como Argentina es "standalone" para el MSCI o un mercado de frontera en términos más generales, "se complica el acceso al crédito" y por lo tanto, "se dificulta la posibilidad de realizar el pago anticipado".