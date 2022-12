Impuesto a las Ganancias: cuál es el nuevo piso de Afip desde enero de 2023

El piso por el que los salarios pagarán impuesto a las Ganancias quedó fijado en $ 404.000 brutos mensuales a partir de enero de 2023. La cifra surge a partir de la última actualización que se esperaba de un índice de actualización salarial del Ministerio de Trabajo.

La ley del impuesto a las Ganancias prevé que el gravamen "es progresivo para las personas humanas y que los montos incluidos en la escala se ajustarán anualmente por el coeficiente que surja de la variación anual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) entre los meses de octubre del año anterior al ajuste y del anterior a éste", explicó a El Cronista Yésica Baigorri, senior manager del estudio Laiún, Fernandez Sabella y Smudt.

El Ripte de Trabajo marcó una suba del 78,83% entre octubre de 2021 y 2022, lo que marca un nuevo aumento del piso que hoy se ubica en $ 330.000 y que se actualizó ya dos veces en lo que va del año por el desfasaje que genera la inflación.

La actualización del piso de Ganancias a la cuarta categoría formó parte de los puntos del Presupuesto 2023, que faculta al Ejecutivo para elevar el piso del mínimo no imponible y las deducciones. Pero el Ripte se ubica por debajo de la inflación, por lo que, para los especialistas, no se evita que cada vez más contribuyentes queden alcanzados por el impuesto mientras que desde los sectores gremiales más cercanos a la izquierda sostienen que "el salario no es ganancia".

Los especialistas remarcan que se generan desigualdades a partir de la falta de actualización de las escalas y las deducciones para aquellos que superan el piso de Ganancias o son autónomos.

Devolución de Ganancias

La Afip informó que en lo que va del año, realizó la devolución de $ 9.500 millones en concepto de devoluciones del Impuesto a las Ganancias. La medida alcanzó a un universo de más de 323.000 contribuyentes.

En ese marco, indicó que "el 95% de las devoluciones pagadas durante 2022 se efectuaron entre los meses de agosto y noviembre, y se liquidaron y pagaron los correspondientes intereses".

"Solo durante la última semana de noviembre, el organismo fiscal procedió a devolver $ 1.300 millones a más de 27.000 contribuyentes", informó el organismo en un comunicado.