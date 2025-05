Impuesto a las Ganancias: se viene una medida clave que puede cambiar todo

El Gobierno de Javier Milei dejó trascender que, junto con las medidas para utilizar los dólares "del colchón", anunciará también una simplificación del Impuesto a las Ganancias.

Los cambios se harían por medio de una Resolución General y simplificarían la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias con el objetivo de reducir la carga administrativa sobre los contribuyentes.

En este sentido, el Gobierno podría eliminar pronto uno de los elementos más complejos de las Declaraciones Juradas del gravamen: la justificación patrimonial, incluyendo el monto consumido, que es el dinero utilizado para vivir durante el año.

De esta manera, "se eliminaría la obligación de detallar los bienes al 31 de diciembre de cada año en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias".

"Si el contribuyente se adhirió al Régimen Especial de Ingreso del Impuesto Bienes Personales ya no se deberán detallar los bienes que se posee. Lo mismo sucede si no se supera el Mínimo No Imponible del Impuesto sobre los Bienes Personales y la persona no está inscripta en el impuesto".

Ventajas y desventajas