Incubada en Santa Fe, startup creó innovador fármaco para tratar la obesidad y la diabetes

En la búsqueda por reducir las complicaciones metabólicas que traen aparejadas enfermedades como la obesidad y la diabetes tipo 2, la empresa uruguayo-argentina Eolo Pharma se encuentra trabajando en un innovador fármaco que promete mejorar la calidad de vida de los pacientes El mismo ya fue probado con éxito en animales y el año próximo comenzarán a hacerse los primeros testeos en humanos para corroborar su efectividad.

"Lo que hacemos desde Eolo Pharma es desarrollar fármacos innovadores para tres áreas distintas. Una de ellas es la de obesidad y diabetes tipo 2 que es el sector dentro del cual nos encontramos más avanzados. También estamos comandando desarrollos para tratar enfermedades neurodegenerativas y autoinmunes", contó a Ecos365 Pía Garat, ingeniera en Biotecnológica y Ceo de la firma.

El camino se inició en el 2016 cuando Garat se sumó a trabajar con quien fue su tutor de tesis, Carlos Batthyány, director ejecutivo del Instituto Pasteur, radicado en Montevideo, Uruguay. En ese entonces pudieron evaluar en ratones el desempeño de Eolo 3, un compuesto que evitaba que los mismos ganaran peso mientras eran alimentados en una dieta a base de grasas, según la científica, equivalente a la alimentación de una persona que come todos los días fast food.

A su vez, comprobaron que detuvo la aparición de complicaciones metabólicas ligadas a la mal nutrición, a la vez que permitió mejorar los niveles de glucosa en sangre, pudiendo ser efectivo para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Este fue el puntapié para formar un equipo de trabajo sólido que, además de Garat y Batthyány, está integrado por la química farmacéutica, Virginia López y Carlos Escande, quien dirige los estudios en animales.

Potenciar su desarrollo

Si bien el desarrollo de Eolo 3 era prometedor para el campo de la salud, los científicos sabían que precisaban de fondos para poder continuar con las pruebas preclínicas y avanzar con el proceso. Sin embargo, tal como señaló Garat, la industria farmacológica es extremadamente costosa y los fondos de inversión semilla que se otorgaban en ese momento no alcanzaban para los objetivos del grupo.

Ahí fue cuando hizo su irrupción Cites, un fondo inversor de capital emprendedor para proyectos en estadío temprano del grupo Sancor Seguros. El mismo se encuentra radicado en la ciudad de Sunchales, en la provincia de Santa Fe, a donde el equipo de Eolo Pharma viajó en el 2017, luego de haber quedado seleccionado para recibir una inversión de u$s 500 mil.

Pía Garat, ceo de Eolo Pharma.



"Esperábamos un financiamiento de u$s 50 mil y cuando nos enteramos del monto que nos iban a dar no lo podíamos creer. Tuvimos que viajar a Sunchales, donde terminamos asentado y registrando la empresa y ahí nos dimos cuenta de que no sabíamos tanto como creíamos sobre esta industria y que si queríamos progresar íbamos a necesitar mucho más dinero", contó la biotecnóloga entre risas.

Este capital les permitió constituir formalmente la empresa y asentarse en suelo santafesino para avanzar con el trabajo de investigación y el área de I+D. Luego, en 2019 llevaron a cabo una exitosa ronda de inversión donde consiguieron u$s 2.7 millones para continuar con los ensayos preclínicos y toxicológicos en ratones. Estos se terminaron de completar en el Instituto Luis Pasteur, pero también en países de Europa y Asia.

Lo que se viene

Durante todo el 2020, ya de vuelta en Uruguay, la startup estuvo enfocada en llevar a cabo las pruebas finales que son las que requieren las agencias regulatorias para autorizar su testeo en humanos. Según explicó Garat, ahora lo que se viene es un trabajo conjunto con una firma de Australia que será la encargada de ayudarlos realizando los ensayos en distintos grupos de personas.

"Este proceso arranca en el 2022, nosotros desde Eolo Pharma lo que hacemos es determinar los requisitos que tienen que tener aquellos que vayan a probar el fármaco, es decir, determinado volumen corporal, óptimo estado de salud etc, y las pruebas van a iniciarse en Australia. A partir de ese momento veremos cómo se desenvuelve el mismo en el metabolismo humano", indicó la biotecnóloga

Esta etapa de evaluación lleva como mínimo un lapso de siete años, por lo que todavía falta un largo camino por recorrer. Aun así, su avance trae esperanzas a la comunidad científica ya que hasta ahora son muy pocos los compuestos que lograron tener algún tipo de efectividad para tratar enfermedades como la diabetes y la obesidad.

De hecho, la científica aseguró que la mayoría de los que buscan tratar esta segunda fracasan por lo que la tarea de conseguir un partner estratégico para su producción no parece ser sencilla. El plan a mediano plazo contempla asociarse a un laboratorio que aporte el know how y el capital para fabricarlo masivamente. Garat afirmó que ya entraron en conversaciones con varias firmas aunque todavía es pronto para sellar acuerdos.

"Sabemos que el fármaco en su uso para tratar la obesidad puede ser algo resistido hasta que no tengamos los ensayos bastante avanzados, pero tenemos mucha confianza en que va a resultar. Calculamos que precisaremos de un capital cercano a los u$s 5 millones, un monto bastante bajo dentro de este sector, estamos empezando a contactarnos con distintos fondos para comentarles de nuestro trabajo y ver de concretar una nueva ronda el año que viene", destacó Garat.