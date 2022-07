Inflación y dólar: empresas se alejan del oficial y remarcan al paralelo

Luego de la renuncia del exministro de Economía, Martín Guzmán, junto con los cambios que dispuso el Banco Central para importar, la gran duda entre las empresas es cuál es el valor del “dólar reposición”. Las compañías que tienen cupo para importar se mueven al tipo de cambio oficial, hoy en casi $130. Sin embargo, las que no, comienzan a mirar el dólar blue, los financieros, o el mercado de futuros, o un promedio de varios tipos de cambio, para valuar a qué costo deberán reponer la mercadería. Esto se tradujo en subas de precios con un piso del 10%, por lo que el “costo de reposición” se sumó a otras de las causas de la inflación en julio.

Entre las empresas comienza a hablarse del “dólar reposición”, frente a los diversos tipos de cambio. Esto es, a qué dólar van a valuar las actuales ventas, ante las dudas sobre a qué tipo de cambio usarán para importar, en el momento en que puedan girar las divisas. Desde una compañía metalúrgica contaron que “de a poco se deja de mirar el oficial, y se toma uno más cercano al MEP”, hoy en $294. Sin embargo, no se observan aumentos de precios superiores al 100%, que surgiría de dejar de usar el oficial de $130 y pasar a usar el de $294. “Los aumentos dependen de qué cantidad de partes del bien son importadas, es decir el porcentaje del costo de importación que tiene el bien, pero el piso de subas es superior al 10%”, contaron.

No obstante, desde la Unión Industrial Argentina aclararon que la situación es “heterogénea”, lo que significa que hay compañías que siguen accediendo al Mercado Único de Cambios (Mulc), mientras que otras tienen otros costos de cobertura, como utilizar el dólar futuro. Por ejemplo, desde una compañía textil contaron que sacaron un seguro de cambio en el Rofex, con un dólar a $172. En tanto, las compañías que logran financiamiento en el exterior se mueven al oficial, pero le cargan a la producción el costo de financiamiento, por encima del 8% anual en dólares.

En la primera quincena de julio, la inflación fue del 7,9%, según el relevamiento privado de la consultora Ecolatina: “En conjunto con ciertas restricciones a las importaciones impuestas al cierre de junio, la elevada incertidumbre sobre los costos de reposición fue un factor que influyó en la fijación de precios”, informaron.

En tanto si bien la volatilidad financiera y la brecha se asemejan a lo ocurrido en octubre del 2020, cuando el dólar blue tocó el pico histórico de $195, la situación actual es diferente. “La fijación de precios era distinta a la de hoy”, explicó Santiago Manoukian, economista de Ecolatina. Hasta la última medida del BCRA, las empresas importaban al tipo de cambio oficial. “Ahora se restringieron más las importaciones, por lo que las empresas tienen que recurrir a dólares propios o al paralelo, por lo que cuanto más se lleve a ese mercado, la influencia del CCL o el MEP sobre la fijación de precios va a ser mayor. Y hay empresas que quieren seguir importando para responder a una demanda que se aceleró, por ejemplo en electrodomésticos las ventas crecieron 24% en el acumulado del año, y así en otros sectores de bienes durables con alto componente importado”, detalló.

El “dólar reposición” varía en cada caso, explicó Jose Luis Lopetegui, secretario de Comercio Exterior de CAME. “Hay operadores que trabajan con dólar futuro, otros con CCL, otros al oficial, depende de si les queda cupo, pero a las que ya no les queda, tienen que pensar que van a pagar la mercadería recién en 180 días”, explicó. Las que pueden tener mayor flexibilidad son algunas pymes, a las que se les permitió un cupo mayor, del 15% por encima de 2021, si importaron menos de u$s 1 millón. “Si las empresas pudieran financiarse en el exterior, sería más previsible, pero para una pyme no es fácil”, agregó Lopetegui, quien contó que mantienen diálogo constante con el Gobierno por el abastecimiento de insumos.

Asimismo, un mayor tipo de cambio para importar no siempre se traduce en precios, debido a la demanda, según explico Alberto Pérez, de la cámara de fabricantes de máquinas y herramientas. “Las empresas están usando dólares propios, que adquieren por un mínimo de $290, y así pueden pagar al exterior. Pueden darse aumentos porque no se sabe qué valor van a tener los insumos cuando haya que reponerlos. Cuando no hay opción, la demanda lo convalida. Pero como nosotros fabricamos bienes de capital, y eso si se permite que ingrese, la máquina finalizada de Asia a $130 es mucho más barata que nosotros importando con insumos de $290. Con el dólar oficial competís, con el paralelo te quedás afuera”, detalló Pérez.

En una misma empresa, el “dólar reposición” puede tomar distintos valores según el producto. En una compañía contaron que en los productos que tienen licencias no automáticas, que se pagan a 180 días, se utiliza el tipo de cambio CCL, que superó los $300, con los dueños echando mano a una de sus cuentas en el exterior. Si en vez de tratarse de un insumo se trata de un bien final, esa suba no se traslada de lleno al precio final, dado que implicaría aumentos superiores al 100%, con un mercado que va a estar cada vez “más recesivo”, aclararon. Mientras que, si son licencias automáticas, donde esa misma empresa paga 20% de anticipo, mantienen al dólar oficial. Otra de las estrategias, según contó un despachante de Aduana, es directamente dejar de importar y esperar si surgen nuevas flexibilizaciones del Banco Central.