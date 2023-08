Instagram pone trabas para los mensajes de spam con solicitudes de DM

Instagram está tratando de hacer que sea más difícil para las personas que no sigues enviarte spam con solicitudes de DM no deseadas. Después de probar la función en junio, Instagram ahora solo permite a los usuarios que no sigues enviar una invitación de un mensaje antes de que puedan comenzar a chatear contigo.

Ese mensaje también puede contener solo texto, lo que significa que ya no deberías ver fotos, videos o mensajes de voz no solicitados apareciendo en tus solicitudes de mensajes. Anteriormente, Instagram permitía a los usuarios enviar una cantidad ilimitada de solicitudes de mensajes, lo que podía salirse de control con bastante rapidez.

Ahora, los usuarios solo pueden enviarte más de un mensaje una vez que hayas aceptado su solicitud para conectarse. Las solicitudes de mensajes se encuentran en el botón Solicitudes ubicado encima de su bandeja de entrada en la pestaña DM de Instagram. Tenga en cuenta que solo recibirá solicitudes si su configuración de privacidad requiere que los usuarios envíen una solicitud antes de poder enviarle mensajes.

"Queremos que las personas se sientan seguras y en control cuando abran su bandeja de entrada", dice en un comunicado Cindy Southworth, directora de seguridad de las mujeres de Meta. "Es por eso que estamos probando nuevas funciones que significan que las personas no pueden recibir imágenes, videos o múltiples mensajes de alguien a quien no siguen, hasta que hayan aceptado la solicitud para chatear".

Meta comenzó a probar la función como parte de un impulso de seguridad más amplio. Además de introducir nuevas protecciones de mensajería en Instagram, Meta también implementó controles parentales más sólidos tanto en Instagram como en Messenger que brindan a los padres una visión más detallada de lo que hace su hijo en cualquiera de las aplicaciones.