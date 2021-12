Inversiones en nuevos supermercados ponen en jaque a la ley de Grandes Superficies

La inauguración de un nuevo local de la cadena La Anónima en Sunchales días atrás, los anuncios de próximos desembarcos de empresarios del sector en Funes, la construcción de otro en Granadero Baigorria en el desarrollo inmobiliario de Pecam, y otros proyectos como ampliaciones en ciudades de la región -incluida Rosario- reabrió el debate sobre la ley de Grandes Superficies Comerciales en Santa Fe que limita el acceso a nuevos jugadores desde 2002.

¿Ahora son los propios empresarios rosarinos -que impulsaron la ley- los que buscan desdibujarla? ¿La expansión de la población hacia áreas metropolitanas como las de Rosario hace necesaria una revisión de la norma? ¿Los cambios de hábitos de compras en locales de cercanía está llevando al sector a repensar el esquema de bocas de expendio? ¿O el temor a desembarcos de jugadores de la talla como Maxiconsumo hará sostener la alianza que construyeron desde hace dos décadas pese al recambio generacional en algunas de esas firmas?

Son algunas de las preguntas que aparecieron en los dos últimos años y con mayor fuerza en las últimas semanas. Al punto que trascendieron fuertes cruces entre algunos empresarios locales, que tienen visiones diferentes cuando se trata de su propio negocio. También hubo llamados a intendentes que habían abierto el juego a todo aquel que quisiera ir a invertir a su distrito.

En este contexto, desde el gobierno provincial recordaron a más de una docena de intendentes y presidentes comunales la "plena vigencia" de la ley 12.069, que establece un régimen para grandes superficies comerciales en la provincia de Santa Fe. Más cuando después de una ronda de conversaciones entre funcionarios y empresarios descartaron la necesidad de introducirle cambios.

Pero fuera de la mesa, varios empresarios de la región reconocieron a Ecos365 que formal o informalmente la ley se irá transformando por la demanda de la sociedad y de los empresarios de poder competir con otros formatos de compras.

A modo de ejemplo, Carrefour realizó sondeos para ver si transforma o no su negocio, que al no haberse adherido a la Billetera Santa Fe -como otros jugadores nacionales o internacionales- perdieron más terreno frente a jugadores regionales. Para tener una magnitud del impacto vale recordar que en 2021 se realizaron operaciones con Billetera Santa Fe por 50 mil millones de pesos.

Según confirmó Ecos365, Carrefour que está mirando a nivel país posibles cambios de enfoque, en Santa Fe esbozó frente algunos actores transformar las grandes superficies que tiene en la provincia en una treintena Carrefour Express. Por ahora no pasó de la exploración.

Por otro lado, el caso del local abierto por La Anónima en Sunchales aún están en discusión desde junio pasado entre la provincia y el municipio. Si bien los trámites se inician en el distrito, este debe pedir un ok al gobierno provincial sobre si afecta o no a lo establecido en la ley de Grandes Superficies. Y aún la provincia no expidió el Certificado de Factibilidad para continuar con el proceso de apertura.

Frente a este escenario y algunos reclamos políticos y empresarios, Roly Santacroce, intendente de Funes, parece haber cambiado de postura y algunos anuncios que se conocieron sobre nuevas aperturas de supermercados durante la campaña electoral se están adecuando a tener una superficie menor a los 1.200 metros cuadrados y que todo debe pasar por el Concejo. En esa localidad están con distinto grado de avance La Esperanza, La Reina, Arco Iris, entre otros.

En Rosario, el caso de apertura de varios locales de La Masía reabrió el debate también. Pero a diferencia de lo que ocurrió con las heladerías Grido, todo el arco político es más cauto sobre tomar medidas. Vale recordar que el Municipio de Rosario perdió un juicio con Grido -el fallo fue apelado- por haber accedido el Concejo Municipal a la presión de las heladerías locales para frenar la cantidad de aperturas que podían realizar.