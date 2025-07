Inversores preocupados: ¿por qué la IA puede derrumbar los mercados financieros?

Torsten Sløk, economista jefe de Apollo Global Management, advirtió que el furor por la inteligencia artificial podría inflar una burbuja peligrosa en los mercados financieros, superando incluso "la crisis de las punto com" de 1999.

El economista advierte que la sobrevaloración de las empresas líderes en IA incrementa el riesgo de un colapso bursátil capaz de impactar de forma más severa en los mercados financieros globales.

"La diferencia entre la burbuja tecnológica de los años 90 y la burbuja de la IA actual es que las 10 empresas líderes del S&P 500 de hoy están más sobrevaloradas de lo que estaban en los años 90".

Según Sløk, aunque el S&P 500 alcanzó nuevos máximos y se acerca a un récord histórico, este crecimiento está impulsado casi exclusivamente por las ganancias de las 10 principales acciones. Para el experto, los inversores están pagando precios excesivos, confiando en promesas que podrían no cumplirse, tal como ocurrió en la crisis tecnológica previa.

Además, remarcó que pese a la rentabilidad de esas empresas, sus fundamentos no justifican los actuales múltiplos.

Más advertencias

Líderes del ámbito empresarial y financiero alertan sobre una posible burbuja en el sector de la inteligencia artificial, señalando que el crecimiento acelerado podría generar desequilibrios significativos en los mercados.

Joe Tsai, presidente de Alibaba, manifestó su preocupación por la rápida expansión en la construcción de centros de datos, que podría superar la demanda real y afectar la estabilidad del sector.

Por otro lado, Ray Dalio destacó los riesgos asociados a las altas valoraciones y a las elevadas tasas de interés que afectan a las acciones vinculadas a esta tecnología.

A pesar de estas señales de alerta, el analista Dan Ives se mantiene optimista para el resto de 2025, calificando a la revolución tecnológica como el motor de una nueva "era dorada".

En este contexto, los ETF especializados en inteligencia artificial como First Trust Nasdaq AI and Robotics (ROBT), Invesco AI and Next Gen Software (IGPT) y Global X Robotics and AI (BOTZ) muestran ganancias que oscilan entre el 2,75% y el 9,72% en lo que va del año.