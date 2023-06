Itaú arma las valijas y Banco Macro negocia la compra

El Banco Macro negocia en estas horas la compra de la filial local del brasileño Banco Itaú, en una operación que en caso de concretarse significará la salida del país del grupo financiero que es el número uno de América Latina pero que en la Argentina nunca llegó a codearse con los líderes. En Rosario, la entidad tiene una sola sucursal. La firma brasileña informó a la Bolsa de San Pablo las negociaciones y el grupo argentino hizo lo propio en la Bolsa porteña.

Líder o entre los líderes con sus operación en Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay, y con presencia menor en Londres, Luxemburgo, Hong Kong, Tokyo y Nueva York, en el país es una entidad pequeña en comparación con los gigantes. En el ranking por activos, el gigante brasileño figura en el puesto número 18 según datos del Banco Central. Con $411.714 millones en activos, compite mano a mano en términos de tamaño con Banco Comafi y Banco Hipotecario, dos entidades que lo superan por poco.

Y de la mano de los vaivenes de la economía argentina, no sólo el tamaño de la operación es un problema, también los resultados. Después de reportar ganancias por $2.186 millones en 2020, cerró 2021 con $782 millones en pérdidas y 2022 con otros $3.165 negativos.

La filial Argentina de Itaú es un pequeño apéndice de su operación global, estimada en u$s 504.000 millones en la medición por activos. Los casi u$s 830 millones que representa la rama local explica, apenas, el 0,16% del negocio total. No se trata de una amputación de relevancia para el gigante brasileño.

Del otro lado, el Banco Macro de la familia Brito tiene la oportunidad de hacerse con el negocio en retirada por un costo menor. Aunque en términos globales Itaú es un conglomerado mucho más importante -por activos, el Macro alcanza un valor de u$s 4.251 millones en total- en la Argentina los términos se invierten.

Macro es el quinto banco más grande del país, según el ranking del Banco Central. Sólo superado, entre las entidades privadas, por el Galicia y el Santander y cerca de uno de sus seguidores, el BBVA Argentina. Esos cuatro bancos son los más importantes del país entre los privados. Detrás de ellos, el ranking muestra una diferencia enorme: el siguiente en la lista administra la mitad de activos que su antecesor.

Para los Brito la oportunidad es la de una compra a un precio de oportunidad. La falta de interés del conglomerado brasileño en el mercado argentino que, según los dichos de un asesor “explica el 1% de la facturación de los bancos extranjeros pero el 10% de los dolores de cabeza” permite aprovechar la retirada. Cuando desembarcó con fuerza en la Argentina Itaú pagó unos u$s 250 millones. Ahora, se habla de un valor que sería menos de la mitad de aquel monto.

Aviso a la Bolsa

El banco brasileño confirmó este martes la operación en una comunicación para los inversores.

“Itaú Unibanco Holding S.A. (“Itaú Unibanco”) aclara que se encuentra en negociaciones preliminares con Banco Macro S.A., con sede en Argentina, con el objetivo de transferir sus operaciones en ese país”, informó en un hecho relevante enviado a la Bolsa de San Pablo.

“Cotizante en las bolsas de valores de Buenos Aires y Nueva York, Banco Macro S.A. es uno de los principales bancos privados de Argentina. Cuenta con una amplia red de sucursales en el país y ofrece productos y servicios financieros en todo el territorio argentino, atendiendo a todos los segmentos, desde particulares hasta grandes empresas”, agregó el comunicado.

“Itaú Unibanco también informa que, hasta el momento, no ha firmado un documento vinculante en relación con esta posible operación e informará inmediatamente al mercado de cualquier información relevante sobre este hecho”, concluyó.

Banco Macro, por su parte, hizo lo propio en la Bolsa porteña

“Banco Macro analiza en forma permanente diferentes posibilidades de negocios. En ese contexto, informamos que mantiene conversaciones con Banco Itau Unibanco sobre una potencial operación. Asimismo, se informa que a la fecha no se ha celebrado ningún acto vinculante con relación a esta posibilidad. En la medida que las partes celebren algún acto que así lo requiera, el mismo será informado a los mercados”, comunicó la entidad financiera.