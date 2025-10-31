Javkin presentó el presupuesto 2026 con superávit, récord de obras y profundización del Rigi local

El intendente Pablo Javkin presentó el Presupuesto 2026 con una frase que sintetiza su lógica de gestión: “Gastar menos, invertir más y no deberle a nadie”. En un contexto nacional de cuentas públicas al límite, el mandatario local pretende un modelo que combina responsabilidad fiscal, inversión récord y alivio impositivo.

Cuentas en orden, obras en expansión

Por quinto año consecutivo, la ciudad proyecta un superávit financiero, que alcanzará los $257 millones sobre un total de $1,23 billones en recursos y gastos. El ahorro corriente será de $123.407 millones, el más alto en los últimos 15 años, destinado íntegramente a obras e inversiones de capital.

El stock de deuda, además, se ubicará en el nivel más bajo de la última década, consolidando un proceso de desendeudamiento iniciado en 2020.

Récord de obras públicas

La inversión total en obras superará los $336.000 millones, combinando fondos municipales ($184.794 millones) y provinciales ($151.233 millones).

Entre los proyectos destacados se incluyen:

345.000 m² de repavimentación, un 30% más que en 2025, con trabajos en Cafferata, Buenos Aires, Pellegrini, Ayacucho, Rondeau y Necochea, entre otras.

Obras de pavimento definitivo en barrios como Empalme Graneros, Triángulo Norte y Sur, Lomas de Alberdi y Tiro Suizo, con una nueva emisión de bonos por $37.637 millones.

63% más inversión en veredas, alcanzando 135.000 m².

6 nuevas plazas (Florencio Sánchez, Cooperación, Bélgica, América, Dumont y Villa Hortensia).

Luces LED en 10 mil cuadras, para llegar al 95 % de la ciudad iluminada.

Obras pluviales y cloacales en Fisherton, Las Flores y Cristalería.

Obras habitacionales y urbanizaciones en barrios como República de la Sexta, Banana, Cullen, Cordón Ayacucho, Piamonte y La Tablada, con 12.926 millones destinados a infraestructura social y viviendas.

Salud, el corazón del presupuesto

La salud pública se consolida como el principal destino del gasto: 26,2 % del total municipal, con una inversión de $7.536 millones en obras como la reforma de quirófanos del Heca, la guardia del Roque Sáenz Peña, la Maternidad Martin, el Hospital Carrasco, y nuevos servicios en el Cemar y el Hospital Vilela.

Se suman además la reconstrucción del Ilar y la puesta en marcha de una base logística del Sies.

Foto: Alan Monzón/Rosario3

Plazas, barrios y transporte

El plan también contempla 10 nuevos Centros Cuidar, un hogar para adultos mayores, un hogar de tránsito para consumos problemáticos, y un Centro de Recuperadores Urbanos.

En movilidad, se invertirán $40.712 millones en 145 nuevas unidades de transporte urbano, además de aportes al sistema por $51.719 millones.

Sin nuevos impuestos, con beneficios

El presupuesto 2026 no incluye nuevos tributos ni aumentos de presión fiscal. Al contrario, amplía beneficios para contribuyentes:

Actualización de escalas del DReI: más topes de facturación sin saltar de categoría.

Descuentos de hasta 50 % para grandes superficies y cadenas comerciales.

Beneficios para excombatientes, jubilados y colectividades, que dejan de renovar sus exenciones cada año.

Despapelización del sistema de tasas, que ahorrará $475 millones en impresión y reparto de boletas.

Descuentos por pago anual anticipado (15 %) y para contribuyentes cumplidores (50 % en un anticipo mensual).

Inversiones y suelo industrial

El plan fiscal mantiene incentivos al sector industrial: 145 inversiones promovidas y 528.000 m² nuevos de suelo industrial, con empresas como COTAR, Motorpart, La Virginia, Trac SA y J.F. Secco ampliando capacidad productiva en la ciudad.

Foto: Alan Monzón/Rosario3

Equilibrio y autonomía

Javkin destacó que Rosario “gasta menos de lo que ingresa y cada peso ahorrado se transforma en obras concretas”.

De aprobarse la ordenanza de Autonomía Municipal, el Ejecutivo espera acelerar la emisión de bonos y la ejecución de infraestructura, consolidando un modelo de gestión que —en sus palabras— “demuestra que se puede administrar bien sin castigar al contribuyente”.