La IA de video es más realista que nunca: ¿Y ahora, qué?

Quizá no te hayas dado cuenta todavía, pero muchos de los videos que estás viendo en tus redes sociales ya están siendo generados de manera íntegra por la IA: incluyendo las voces que escuchas y esos gestos que parecen tan naturales. Pero entonces, ¿dónde trazamos la línea que separa lo real de lo imaginario? ¿Qué consecuencias puede tener la creación de videos con IA para la información, el arte y la sociedad en sí misma?

Lo cierto es que, aunque se trata de una herramienta muy poderosa, la posibilidad de crear videos con IA no es muy distinta a otras revoluciones tecnológicas del pasado. Entraña algunos riesgos nuevos, pero también nos da la posibilidad de crear fantasías que antes tenían unos costos multimillonarios y que ahora podrían estar al alcance de cualquiera que tenga un ordenador o un simple móvil.

Una carrera vertiginosa

El auge de la IA de video se ha disparado en los últimos años, y, aunque todavía está en sus inicios, ya se aprecia lo que será un recorrido vertiginoso que está llamado a revolucionar la industria cinematográfica y las redes sociales. Todo comenzó con el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022, se aceleró con la aparición de modelos como Sora, Veo, Kling o Runway, y se encuentra en un momento de ebullición que acelera su evolución todavía más.

Además de la competición entre distintos modelos, también estamos asistiendo a la aparición de nuevas herramientas de edición de video que integran la IA en sus sistemas como Wondershare Filmora. Ya no es necesario trabajar con docenas de pestañas abiertas en Firefox para generar videos con IA e integrarlos luego en un editor, sino que se puede realizar todo desde una misma plataforma para agilizar tiempos y reducir costes de producción.

¿Quién regula la IA?

Cabe preguntarse, en última instancia, si esta carrera está siendo regulada o monitoreada por alguna institución. Lo cierto es que la evolución de esta tecnología está siendo mucho más frenética que ninguna otra, pero, por fortuna, son múltiples las entidades que están a cargo de regularla: desde la moderación en las redes sociales hasta los mecanismos de autocontrol de las propias IAs. Sigue habiendo riesgos, pero son más limitados. Vamos a verlos.

Posibles usos maliciosos de la IA de video

Merece la pena considerar en primera instancia los riesgos que presenta este nuevo 'boom' de contenidos generados por IA, antes de revisar sus ventajas. Principalmente existe el peligro de que la IA se utilice de manera maliciosa para generar contenidos fraudulentos o perniciosos, sobre todo en las redes sociales, donde el control sobre lo publicado sigue siendo deficiente.

1. La desinformación

El problema de la desinformación puede terminar quedando fuera de control si no se limita el uso de la IA generativa de video. Los LLMs y los generadores de imágenes con IA ya se están utilizando en redes sociales para sembrar disenso entre la población o influir en elecciones, pero el impacto extraordinario de los contenidos de video puede potenciar la desinformación y convertirla en un problema mucho mayor.

2. La suplantación de identidad

Si se emplea de manera dirigida, la IA de video puede usarse para suplantar la identidad de personas con fines maliciosos. Por ejemplo, se podría emplear para tratar de acceder a cuentas bancarias protegidas mediante sistemas biométricos, o para enviar un mensaje de video a un familiar de alguien y pedirle dinero. Si no se controla, la IA de video puede causar nuevas oleadas de estafas millonarias.

3. El daño al honor

De la misma manera, la IA de video puede causar daños al honor de las personas suplantadas. Volvemos a un problema que ya conocíamos: el de los 'deepfakes', que pasaron a un primer plano en las noticias por unas imágenes virales de Taylor Swift, pero que pueden causar daños especialmente severos en la vida de las personas menos populares y sin recursos para combatir los bulos en internet.

4. La saturación de contenidos

La desinformación y las estafas no son los únicos problemas. La IA tiene una capacidad extraordinaria para generar nuevos contenidos continuamente, y eso se traduce en una saturación de contenidos artificiales en plataformas como YouTube o TikTok. YouTubers legendarios como Fraser Cain o Kyle Hill han denunciado estos excesos e invitan a sus espectadores a migrar a otras plataformas como Patreon.

Usos constructivos que ofrece la IA de video

Ahora bien, si se la emplea de forma correcta, la IA de video también ofrece excelentes oportunidades creativas no solo al alcance de los grandes estudios cinematográficos, sino de prácticamente cualquier persona, lo que supone toda una revolución en ciernes. Sencillamente, nunca hasta ahora había sido tan fácil crear videos tan espectaculares.

1. Reducción de costos cinematográficos

Los efectos visuales son extraordinariamente costosos en las súper producciones de Hollywood, y las encarecen hasta límites prohibitivos. En los últimos años, pocos estudios han sido capaces de ofrecer películas visualmente espectaculares, e incluso los recientes títulos de Marvel han sido criticados por su pobre producción. La IA puede abaratar de forma considerable esos costos e impulsar una nueva edad de oro de Hollywood.

2. Recreación de escenas no cotidianas

Con la IA es posible recrear más fácilmente escenas que tienen lugar en entornos que no son cotidianos. Muchos directores de cine optan por guiones que se centran en el día a día más inmediato de su entorno porque, sencillamente, es lo que pueden permitirse grabar. Con la IA es más fácil recrear escenas en un mundo medieval, de fantasía o futurista, así que podemos esperar una mayor variedad de películas en lo sucesivo.

3. Complemento para el marketing empresarial

El marketing empresarial puede beneficiarse especialmente de la IA porque ahora es posible crear videos promocionales por mucho menos. Los costos de producción hacían que la publicidad de video resultase demasiado cara para muchas empresas, pero ahora es posible financiarla más fácilmente y lanzar campañas con muchas más opciones de volverse virales.

4. Igualdad de oportunidades para creadores

Los creadores de video individuales –es decir, gente como tú o como yo– ahora pueden competir bastante mejor en el ámbito creativo. Aunque las grandes productoras de Hollywood siguen teniendo una clara ventaja –lo tendrás difícil para convencer a Brad Pitt para que trabaje en tu proyecto–, la IA reduce la brecha y permite a los creadores dar rienda suelta a su imaginación sin tener que gastar demasiado.

Las ventajas de herramientas integradoras como Filmora

La IA de video, como ves, se puede utilizar de manera constructiva y creativa: todo es cuestión de optar por las herramientas adecuadas y tener una idea clara para tu proyecto. Entre las herramientas, una de las mejores opciones –si no la mejor– es Wondershare Filmora, un editor de videos IA que incorpora de manera nativa los videos de Veo 3 y que además cuenta con muchas otras características IA integradas en su plataforma.

Estas son algunas de las mejores funciones de Filmora para crear videos con IA:

Generación de texto a video. Con Filmora ya no necesitas una herramienta externa para generar los clips de video y luego integrarlos en tu proyecto, porque puedes sencillamente crearlos dentro del propio editor. Además, Filmora utiliza el modelo Veo 3 más avanzado, con lo que la calidad de los videos generados es sencillamente excepcional. Y, a medida que Veo evoluciona, también lo hace Filmora.

Con Filmora ya no necesitas una herramienta externa para generar los clips de video y luego integrarlos en tu proyecto, porque puedes sencillamente crearlos dentro del propio editor. Además, Filmora utiliza el modelo Veo 3 más avanzado, con lo que la calidad de los videos generados es sencillamente excepcional. Y, a medida que Veo evoluciona, también lo hace Filmora. Herramientas IA de sonido. La IA de Filmora también te permite editar el sonido de tus videos más fácilmente, por ejemplo eliminando voces específicas o ruidos dentro de un video, depurando el sonido para que resulte más claro, o generando subtítulos automáticos en múltiples idiomas.

La IA de Filmora también te permite editar el sonido de tus videos más fácilmente, por ejemplo eliminando voces específicas o ruidos dentro de un video, depurando el sonido para que resulte más claro, o generando subtítulos automáticos en múltiples idiomas. Herramientas IA de video. También puedes mejorar de forma automática la calidad de tus videos con la IA de Filmora, crear 'Shorts' a partir de un proyecto más largo gracias a la IA, generar miniaturas para tus videos de YouTube con un solo clic, o apoyarte en su LLM para crear guiones y 'prompts' de generación de videos.

También puedes mejorar de forma automática la calidad de tus videos con la IA de Filmora, crear 'Shorts' a partir de un proyecto más largo gracias a la IA, generar miniaturas para tus videos de YouTube con un solo clic, o apoyarte en su LLM para crear guiones y 'prompts' de generación de videos. Interfaz intuitiva repleta de recursos. Filmora siempre se ha caracterizado por ser un editor de video apto tanto para principiantes como para profesionales. La interfaz es intuitiva y auto explicativa, y además incluye un sinfín de recursos multimedia –como clips de video, canciones o efectos de sonido– que puedes incorporar gratuitamente a tus proyectos sin necesidad de contratar una biblioteca externa.

Apuesta por un enfoque constructivo para la IA de video

Si bien es cierto que la IA de video puede entrañar algunos riesgos, estos riesgos se pueden mitigar de forma considerable aumentando el control sobre lo que se publica en las redes sociales y estableciendo sistemas regulatorios efectivos en torno a las IAs generativas. De esta manera salen a relucir mucho más los aspectos positivos de la IA de video, que son muchos y que pueden impulsar una nueva era creativa en la industria.

Ahora que puedes crear videos con Veo3 en Filmora, realmente lo tienes muy fácil para generar contenidos de altísima calidad en un tiempo récord y por mucho menos de lo que crees. Consulta ahora los planes de Filmora y adopta toda la potencia de la IA para tus proyectos multimedia. ¡Los resultados son sencillamente espectaculares!