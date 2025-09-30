La IA se expande pero un "viejo problema" de las empresas limita el potencial: ¿cuál es?

La Inteligencia Artificial (IA) ya es parte del día a día en la mayoría de las empresas del mundo. Según un nuevo informe de la plataforma Cloudera, el 96% de los responsables de tecnología asegura que su organización incorporó esta tecnología en sus procesos. Sin embargo, apenas el 9% afirma tener todos sus datos listos y accesibles, condición esencial para obtener resultados consistentes.

El estudio The Evolution of AI: The State of Enterprise AI and Data Architecture encuestó a más de 1.500 líderes de TI a nivel global y muestra una realidad dual: la IA se expande con fuerza, pero aún está lejos de desplegar todo su potencial de negocio.

Uno de los hallazgos es que solo el 24% de las empresas tiene una cultura completamente "data-driven", aunque el número viene creciendo respecto de 2024. Aun así, la falta de accesibilidad y preparación de la información sigue siendo el principal obstáculo.

Retos técnicos y culturales

Entre las trabas más frecuentes aparecen la integración de datos (37%), los problemas de almacenamiento (17%) y las limitaciones de potencia de cómputo (17%). Esto genera que muchas compañías se queden "estancadas en la fase de prueba de concepto", según explicó el CTO global de Cloudera, Sergio Gago.

"El último año la IA pasó de ser una prioridad estratégica a convertirse en una necesidad urgente, redefiniendo las reglas de la competencia. Sin embargo, las empresas siguen enfrentándose a grandes retos en seguridad, cumplimiento normativo y explotación de datos", advirtió.

Qué IA usan las empresas

La investigación detalla que la IA generativa es la más popular (60%), seguida por deep learning (53%) y modelos predictivos (50%). Además, dos de cada tres responsables de TI aseguran sentirse más preparados que hace un año para gestionar nuevas formas de IA, como la denominada "agéntica".

Pese al entusiasmo, las preocupaciones de seguridad no son menores: la mitad de los encuestados teme filtraciones de datos durante el entrenamiento de modelos, mientras que un 48% advierte sobre accesos no autorizados y un 43% sobre el uso de herramientas de terceros no seguras.

El auge del enfoque híbrido

El reporte también muestra que la arquitectura de datos híbrida se volvió la norma. Esta modalidad permite manejar información tanto en entornos locales como en la nube, y ofrece ventajas en seguridad (62%), gestión (55%) y analítica (54%).

En cuanto al almacenamiento, la nube privada lidera con un 63%, seguida por la nube pública (52%) y los data warehouse (42%).

La paradoja de la IA

El contraste entre la alta adopción y la baja preparación de datos deja en claro que la IA, si bien ya es parte del presente corporativo, todavía enfrenta un camino complejo. Como concluye Gago, la clave estará en "llevar la IA a los datos donde quiera que se encuentren, con gobernanza y confianza totales".