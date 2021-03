La acción de Bioceres se disparó en Nueva York tras anunciar una compra

La biotecnológica Bioceres Crop Solutions entró en un acuerdo definitivo para adquirir una participación del 6% en Moolec Science Limited, una empresa de agricultura molecular que persigue un concepto híbrido, entre tecnologías basadas en plantas y células para la producción de soluciones alimentarias sin animales, según informó la compradora en el comunicado de la transacción.

Tras el anuncio, la acción de Bioceres Crop Solutions (BIOX), que había abierto a u$s 10,21 en Nueva York, se disparó más de 60%, a u$s 16,55, durante la primera media hora de cotización. Al final de la jornada, se estabilizaba en u$s 11,30, una suba del 13,29% contra su cierre del lunes.

Federico Trucco, CEO de Bioceres declaró estar muy emocionados por esta nueva asociación: "Esta transacción habilita a Bioceres a ganar exposición a una industria de rápido crecimiento y que está alineada con nuestro propósito de ayudar a la transición de los sistemas de alimentos hacia la neutralidad de carbono"

Moolec fue fundada en el Reino Unido en 2008 por Gastón Paladini, Henk Hoogenkamp y Martín Salinas y tiene operaciones en los Estados Unidos, Europa y América del Sur. Se trata de una "ag-tech" que está desarrollando productos basados en múltiples cultivos para obtener concentrados y aislados proteicos alternativos funcionalizados.

A través de la ingeniería genética, la empresa apunta a producir soluciones sin animales, a un costo mucho menor que el ofrecido por las tecnologías existentes, utilizando la escalabilidad de los sistemas de producción basados en plantas, para aprovechar la funcionalidad lograda a través de la agricultura molecular.

Según explicó Bioceres en el comunicado, Moolec desarrolló y desreguló por completo la primera proteína bovina del mundo derivada de grano de cártamo modificado, una tecnología patentada bajo el nombre de SPC. A través de un joint venture, Moolec opera una instalación industrial dedicada a la producción de concentrados de proteínas y aceites.

Usando "plantas como biorreactores", Moolec se propuso desarrollar otras proteínas animales y aceites mejorados de cultivos como soja, guisantes, trigo y avena, que, luego, se pueden formular en reemplazos híbridos sostenibles de carnes, lácteos y huevos.

Según un informe reciente, la valoración del mercado mundial de proteínas alternativas alcanzó los US$ 14,95 mil millones en 2019 y se espera que crezca considerablemente durante 2020-2025. La creciente demanda de productos alimenticios de origen vegetal está impulsando el crecimiento de la industria debido al aumento de la conciencia sobre la salud, el medio ambiente, principalmente las emisiones de GEI, y el bienestar animal entre los consumidores.