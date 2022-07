La compraventa de inmuebles en Rosario subió 6,7% interanual en el primer semestre

La cantidad de operaciones de compraventa de inmuebles en la ciudad de Rosario registró una suba del 6,7% durante los primeros seis meses del año respecto de igual período de 2021. Los datos surgen de las estadísticas que brinda el Colegio de Escribanos de la Segunda Circunscripción.

Los datos muestran ya no solo un alza del nivel de actividad en términos comparativos con el 2021 sino que además, las operaciones de compra y venta casi duplican las realizadas durante el primer semestre del 2020, ubicándose así al mismo nivel de actividad que en 2019, año previo a la pandemia.





En medio del anuncio de las estadísticas de compraventas de inmuebles medidos en cantidades de escrituras, una nueva devaluación sacudió al mercado. El optimismo que traían los primeros meses del año con un tipo de cambio “estable” pero con elevados niveles de inflación, permitía que los excedentes de la economía junto a los salarios e ingresos de los trabajadores medidos en dólares crecieran en simultáneo.

Tras los anuncios de nuevas restricciones del dólar por parte del Banco Central al igual que el aumento del dólar tarjeta y dólar blue, el mercado inmobiliario volvió a sentir la incertidumbre hasta que se conozca el nuevo tipo de cambio.

Consultado el presidente de COCIR, Andrés Gariboldi respecto a la coyuntura actual y como se puede desenvolver el mercado inmobiliario, no dudó en afirmar que “en un corto plazo, estabilizados los mercados, con un agua más calma, el sector retomará el impulso que tuvo en el segundo trimestre del año, donde notamos más escrituras, más consultas y más interés en refugiar pesos en ladrillos. Ahora por lo pronto, los próximos días serán claves para saber el desenlace de la economía”:

En relación a las estadísticas aseguró que “ya estamos en un nivel de actividad de compraventas que iguala al año 2019, (previo a la pandemia). En relación a la tendencia es claramente al alza y sostenida, venimos en esa dirección y no solamente en cantidad de escrituras sino también podemos verlo en cantidad de permisos de construcción de nuevos metros cuadrados de vivienda, estos son datos que terminan reflejando un termómetro de la realidad”

La mirada del presidente de COCIR, gráfica la situación con datos del contexto actual y agrega “en estos momentos de turbulencias, el ladrillo termina siendo un refugio seguro, da más certidumbre en un escenario marcado por plazos fijos que se derriten contra la inflación, títulos públicos que están con una caída fuertísima, un dólar que está caro por incertidumbre política, acciones de las compañías muy deprimidas y en mínimos casi históricos.

Gabriela Ortiz de Urbina es la Pro Tesorera de COCIR, su mirada es importante para conocer otra perspectiva de la situación. Coincidió en afirmar que “con el correr de los días y una vez que el dólar logre encontrar un valor de referencia las decisiones de compra muchas veces se dilatan.”

Respecto a la problemática de alquileres, sostuvo que “hay que ser cautelosos respecto al tratamiento de la nueva ley hay muchas especulaciones al respecto pero considero que no hay que crear falsas expectativas. Con la ley vigente que tenemos los propietarios tienen que tener alquilados sus inmuebles, los inquilinos tienen la necesidad de alquiler y los Corredores Inmobiliarios somos quienes intermediamos y debemos acercar ambas partes”.

Independientemente del contexto actual económico, desde antes de los movimientos cambiarios “se empezaron a ver muchos propietarios que ante la falta de venta comenzaron a estudiar la posibilidad de incorporar sus inmuebles en el mercado locativo para no tener una propiedad desocupada.”

Pese a ello, Ortiz de Urbina agregó: “el inmueble en alquiler hoy tiene un mismo valor durante 12 meses consecutivos, eso desalienta mucho al ofrecimiento de inmuebles en alquiler de manera masiva. Pese a ello algunos propietarios ya empezaban a ver como opción volver a ofrecerlos en alquiler para no tener el inmueble desocupado y no generar deudas con un inmueble vacío en caso de no sincerar los valores de venta”