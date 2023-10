La explosión de inteligencia artificial ¿Por qué ahora?

Pete Martínez, empresario e innovador con más de 48 años de experiencia internacional, fue convocado por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para realizar una presentación sobre la explosión de la Inteligencia y Artificial (IA). En ese marco, el referente dialogó con Ecos365, amplió los conceptos y se enfocó en los alcances de la tecnología en el mundo de los negocios.

Pete es ingeniero, fundador de numerosas compañías de tecnología y salud, deportes, finanzas. Durante 32 años fue parte del staff gerencial de IBM; profesor en las universidades, incluyendo a MIT y con un curriculum muy extenso, se destaca además, que fue reconocido como Ingeniero Del Año, Alumno Distinguido, Hall de La Fama Universitario. Por su trayectoria al frente de proyectos que revolucionaron el mundo, es que el 22 de junio del 2007 fue proclamado ‘Pete Martinez Day’ en la ciudad de Boca Ratón en el estado de Florida (EE. UU.) donde reside.

- ¿Por qué ahora explotó la IA?

- Lo más interesante es que la inteligencia artificial lleva más de 50 años desarrollándose. Yo trabajé en inteligencia artificial en 1989. Dos de los proyectos en aquel entonces, uno era identificar o progresar la imagen de un niño que había desaparecido por cinco o seis años, y usando inteligencia artificial, transformar la fotografía, a ver cómo luciría el niño ahora. Eso fue increíble en aquel tiempo y era todo inteligencia artificial. Segundo, reconocer el idioma, el texto o lo escrito. Eso se empezó a desarrollar en 1989 también. La primera aplicación fue para aquellos que tenían límites físicos que no podían tocar el teclado, no podían ver la pantalla. Y entonces, ¿cómo lo facilitábamos? Piensa ahora que no es un necesariamente la limitación física, pero si cognitiva. Las personas que tienen dislexia, autismo o déficit de atención, cómo usamos el sistema como chatGPT para facilitar la comunicación y liberar esos súper poderes que tiene esta gente. Así que esto viene desarrollandosé por un tiempo.

Ahora, lo más interesante que ha sucedido es la velocidad de cómputo y la cantidad de memoria que tenemos para resolver estos problemas. Hay una teoría en práctica que se considera ley en tecnología, que la velocidad de tecnología va duplicandosé cada dieciocho meses. Y desde 1968 es exactamente lo que ha sucedido. Entonces, uno piensa si estamos aquí ahora, imagínate el año que viene. Así que eso es lo que ha permitido ahora, y es una combinación de la supercomputadora en términos del proceso, pero la cantidad de memoria que tenemos acceso, de poner trillones y trillones de factores de data todas las noches. La combinación de los dos crea la amplitud de los algoritmos para funcionar atrayendo la gran data.

- ¿Y cuáles son los desafíos de acá a cinco, diez años?

- Primero, por el lado de salud creo que vamos a llegar a un entendimiento mucho más profundo del cuerpo humano. En este momento solamente estamos tratando con los síntomas, pero no la causa. El desarrollo del entendimiento de la genética de la persona, del genoma, va a llegar a la causa de la gran cantidad de las enfermedades. Entonces va a transformar la medicina de ser algo reactivo a ser algo proactivo, predictivo y personalizado. Siempre uso esas tres "p", porque son fundamental en la trasformación.

La segunda va a ser en los sistemas de finanzas. Fintech, va a aprovechar no solo para mejorar los procesos, por ejemplo, una de mis compañías, la cual estamos trabajando con la Universidad del Litoral (UNL) en esto, crea una relación entre un inversor y una compañía. El reto más grande que tiene una compañía es levantar capital. Sin duda. No es la idea, no es el team, no es el talento, es capital. Y ese es uno de los procesos más largos, más costoso, más ineficiente. Le dedicamos años. Sobre todo, para las compañías que están empezando, las startup, es más difícil todavía. Entonces, creamos una plataforma que un inversor define sus intereses, su porfolio lo que tiene para tanto por invertir, cuándo lo quiere invertir, la madurez de la compañía, en qué industria está, etc. Le preguntamos lo mismo, a la compañía: en qué industria está, cuál es la madurez, cuánto dinero está buscando, y entonces la inteligencia artificial conecta a los dos en instantáneo. Así, como inversor, ves diez compañías que jamás la hubieras encontrado, pero con tu perfil, hacen un match cien por ciento.

Eso va a cambiar la dinámica de finanzas por completo, porque va a crear mucha más eficiencia, con mucha más velocidad, pero va a permitir que muchas ideas llegan al mercado, porque el 95% de las ideas nunca llegan al mercado por no tener acceso a los fondos.

- Y en este camino que es tan vertiginoso, para alguien que se está iniciando, para alguien que está estudiando, ¿Por dónde tiene que empezar o a qué tiene que prestar atención?

- Primero, usar las tecnologías que ya están disponibles. Por ejemplo, el chatGPT o las diferentes versiones. Empezar a estudiarlas porque demuestran tres de los factores más importantes de la inteligencia artificial. Lo voy a explicar en términos no tecnológico. Las tres funciones que hace el cerebro nuestro, pero todavía la computadora no la está haciendo. Uno, es Pattern Recomnition, las tendencias del patrón, el análisis de ver todas las tendencias dentro de tanta data es impresionante. Porque empezamos por texto, después audio, voz, o ahora imágenes. Segundo, es contexto. Contexto o lo que nuestra mente interpreta como razonamiento. Si uso el término perro caliente, puede ser un animal con una temperatura o puede ser una comida. ¿Cómo sabemos cuál? Y número tres, que la computadora aprende con cada transacción. En este momento si tú vas a Google y haces una pregunta, te da una respuesta y borra su memoria. Si vas a chatGPT, se acuerda de tu pregunta previa, y empieza a crear más.

- ¿Cuál serían los obstáculos éticos o técnicos a los que se debe tener que enfrentar la IA?

- Es siempre algo que tenemos tener en mente, sobre todo el tema de ética. El 99% de la población es buena y tiene muy buenas intenciones, pero siempre hay alguien que no está completamente ahí intencionalmente o no intencionalmente, pero hay cosas que pueden suceder. Entonces primero, el nivel de supervisión, es una responsabilidad. Todavía no estamos en la situación que podemos delegar toda la responsabilidad a una computadora. Hay temas legales, porque la computadora es tuya y uno tiene la responsabilidad. Segundo, que uno de los factores de inteligencia artificial es que el programa se puede reprogramar, el software puede reprogramarse, sin que el ingeniero esté envuelto en eso. En otras palabras, lo que creaste de un programa esta semana puede haber cambiado la semana que viene sin tú saberlo. Entonces, ¿en qué momento uno pierde control de la situación? Dentro de eso hay que tener muchas barreras no para limitar la innovación, pero para guiar la innovación.

- Con respecto a su recorrido, a su carrera, ¿Qué consejos puede dejarle a al emprendedor, innovador argentino?

- Que tengan suficiente confianza. Nunca se subestimen en términos de la capacidad, la innovación o lo que puedes crear en tu vida. Hay mucha gente que tiene temor por las cosas que van a ocurrir. No. Date confianza propia, tienes todas las facultades para hacerlo. Simplemente es darse la oportunidad de hacer preguntas, rodearse de gente más inteligente que uno y liderar. En mi caso, yo empecé como ingeniero eléctrico, trabajando en IBM, no tenía ninguna experiencia en computadoras y yo estaba dispuesto a devolver mi primer cheque, porque dije “se van a dar cuenta que soy un fraude”. Y en tres meses ya estaba diseñando partes de computadoras. Me sorprendió. Uno de los primeros proyectos bien grandes que trabajé fue el PC original de IBM, en 1981. Nosotros no teníamos la menor idea del éxito que iba a tener esa computadora, pero nos lanzamos a innovar, todo el mundo con foco en calidad, productividad y con un mérito de empujar la tecnología. Después tuve la oportunidad de trabajar en el grupo original de IBM del Internet. Uno trata de ser humilde en todos estos casos, pero las oportunidades que se presentaron adelante de uno, mucha gente se hubiera echado para atrás. “No, esto es demasiado, no lo puedo hacer”. Al contrario.

Uno de los proyectos que tengo ahora, en una de las compañías, estamos haciendo los estudios genéticos de niños con enfermedades genéticas raras. La última vez que yo tuve una clase de biología fue hace 54 años, así que estoy completamente fuera. Pero sé un poquito de tecnología y conozco muchos científicos. Entonces tomamos el cerebro de un genetista brillante, que se dedica a trabajar con niños, que le estaba tomando tres o cuatro días trabajar en un caso y codificamos el proceso de su mente que estaba filtrando bastante bien. Codificamos, lo pusimos en software, en algoritmos y reducimos los tres o cuatro días a diez segundos. Con mucha más precisión, con mucha más data, con mucho más que uno puede complementar la idea. Ya hemos hecho 150 mil casos en cuarenta países alrededor del mundo.

Una de las razones por las que yo me jubilé hace 16 años de IBM es porque había dejado de aprender. La mayoría de mis días eran meetings de finanzas y de problemas de recursos humanos. No estaba aprendiendo. Decidí en aquel entonces separarme de IBM y empecé a mis propias compañías y empezar a aprender de nuevo. En ese momento, probablemente, es una decisión difícil, porque digo “hey, tengo algo bastante seguro aquí y voy a innovar”. Gracias a dios, todo ha ido increíble. Uno está siguiendo una luz completamente diferente. La oportunidad de decir que hemos ayudado 150 mil niños probablemente es lo más lo más importante que uno pueda decir en este momento.

- ¿Y hoy cómo es tu presente? ¿La agenda, tu actividad?

- Increíble. Tengo varias compañías de las cuales todas tienen énfasis fuerte en inteligencia artificial, y entonces es la intersección de inteligencia artificial y salud, biotecnología, o Fintech, finanzas. Creo las compañías, traigo el talento para administrarlo y entonces me mantengo controlando a cierto nivel y dándole dirección y acelerando las compañías. Es una aventura increíble, estoy haciendo exactamente lo que quiero hacer en mi vida.

- ¿Cómo llega la conexión con la UNL?

- Ellos nos encontraron a través de la plataforma. Yo oigo a todo el mundo que está dispuesto esto de oírme. Vieron la oportunidad de engancharse con una plataforma internacional que le va a dar mucha ventaja a los estudiantes, a la facultad. Así que son parte del del grupo inicial que lanzamos ahora y la universidad aparece como uno de los fundadores en este programa excepcional.

- ¿De dónde sos originalmente?

- Cubano. Salí de Cuba en el 71’ con mis padres, yo tenía siete en aquel entonces, y fue la gran oportunidad de vivir en la Florida, en los Estados Unidos, que si uno estudia fuerte, trabaja fuerte, todo ocurre. Tuve la gran oportunidad en IBM, estar de vicepresidente de Latinoamérica. Siempre le besaba lo los pies a mi madre por mantener el idioma. Porque cuando uno empieza en negocios y tiene cierto entendimiento de la cultura, el idioma también facilita mucho más el negocio.

- ¿Qué ves en los jóvenes que hoy están empezando?

- Uno ve que aceptan la tecnología inmediatamente porque crecieron con la tecnología. No tienen necesariamente el background de donde viene la tecnología, no tienen la experiencia y entonces lo toman como que el mundo empezó en el año 2020. No. Hay una historia y hay un desarrollo y hay un número de factores incluyendo cultura, ética y tecnología, un desarrollo, que es importante también. Así que una de las cosas que siempre le aconsejo a los más jóvenes que se consigan, mentores, que tengan un poco de canas para que los guíen un poco. Nunca para parar cualquier tipo de esfuerzo, pero más que nada darle un nivel de perspectiva de lo que están haciendo. Eso es importantísimo, porque es muy fácil perder el eje de lo que uno está haciendo.

- ¿En qué te apoyaste para atravesar cada desafío? ¿Familia, compañeros de trabajo?

- Creo que parte de eso tiene que estar dentro de uno. Segundo, la familia, sobre todo el ejemplo de los padres, creo que es importantísimo en términos de la fe que ellos tienen en uno. Después la familia que uno tiene, la esposa, los hijos de eso. Y la cosa es no tomarseló demasiado serio. Uno hace lo que hace, y la felicidad para uno es verlo a través de los ojos de alguien que se mejoró o alguien que lo aprovechó. Gracias a dios, uno ha tenido la los recursos de amigos, familia, que nunca ha sido un tema, pero sí, cuando tiene ese esos tipos de dones, hay que aprovecharlo.