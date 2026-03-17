La industria textil afronta un combo letal y no encuentra el piso: los factores que preocupan

La industria textil argentina atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años. La fuerte caída del consumo interno, combinada con problemas financieros crecientes dentro del sector, está generando un deterioro acelerado de la cadena de pagos y un nuevo retroceso del empleo industrial.

Según un relevamiento difundido recientemente, las ventas textiles acumulan 12 meses de caída en los últimos 13 registros, reflejando la debilidad del mercado interno y el ajuste del gasto de los hogares. Este escenario comenzó a trasladarse directamente a la estructura productiva: aumento de stocks, menores niveles de producción y dificultades para cumplir compromisos financieros entre empresas.

Demanda en baja y empresas con problemas financieros

El impacto más inmediato se observa en la liquidez del sector. Ocho de cada diez empresas textiles reportan dificultades en la cadena de pagos, una señal que anticipa mayores tensiones productivas y laborales si la tendencia continúa.

La caída de ventas generó acumulación de mercadería sin salida comercial, lo que obliga a reducir turnos, suspender inversiones y ajustar plantillas laborales. En paralelo, muchas compañías optan por no reemplazar personal o avanzar con recortes para sostener operaciones.

Este fenómeno no es aislado. Distintos informes sectoriales coinciden en que la industria funciona actualmente muy por debajo de su capacidad instalada, en un contexto marcado por la contracción del consumo y cambios en las condiciones comerciales.

Empleo y producción bajo presión

El deterioro ya impacta en el empleo. El sector textil viene registrando pérdidas sostenidas de puestos de trabajo desde 2023, con fábricas operando a niveles mínimos y casos puntuales de despidos y suspensiones en distintas provincias.

Datos recientes indican que la industria perdió más de 18.000 empleos formales desde fines de 2023 y opera cerca de un tercio de su capacidad productiva, una situación considerada crítica por cámaras empresarias y sindicatos.

A esto se suma un cambio en el mercado: mientras la producción local cae, crece la competencia de productos importados y plataformas internacionales de venta online, lo que presiona aún más los márgenes de la industria nacional.

Un sector clave en alerta

La industria textil es una de las cadenas manufactureras más intensivas en mano de obra del país, con fuerte presencia de pymes y economías regionales. Por eso, el deterioro del sector tiene impacto directo en el empleo urbano y en proveedores vinculados a toda la cadena de valor.

Sin señales claras de recuperación del consumo en el corto plazo, empresarios advierten que el principal riesgo pasa ahora por la continuidad de empresas medianas y pequeñas, especialmente aquellas con menor acceso al financiamiento.