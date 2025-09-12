La inflación en EEUU y su impacto en el mercado cripto: ¿qué le pasa al Bitcoin?

En agosto de 2025, el índice de Precios al Consumidor (CPI) de EE.UU. subió un 0,4 % mensual, por encima del 0,2 % de julio. En términos interanuales, la inflación anual fue del 2,9 %, tasa más alta desde inicios de año.

La inflación núcleo (que excluye alimentos y energía) estuvo cerca del 3,1 % anual.

Por otro lado, los precios mayoristas (PPI) mostraron señales de enfriamiento: los costos al por mayor aumentaron menos de lo esperado.

De esta manera, la inflación en EE.UU. está mostrando signos de rigidez, especialmente con la tasa interanual al 2,9 % y el núcleo aún alto. Eso complica decisiones de política monetaria para la Fed, pero no cierra la puerta a recortes de tasas si otros indicadores (empleo, inflación mayorista) lo permiten. Bitcoin vive un momento crítico: cerca de resistencias, con expectativas condicionadas por lo que haga la Fed.

¿Cómo afecta esto a Bitcoin?

Bitcoin suele responder a las expectativas macroeconómicas, especialmente:

* Política monetaria de la Reserva Federal: Si la inflación se mantiene alta o se incrementa, es probable que la Fed mantenga las tasas de interés más altas por más tiempo, lo que puede restar atractivo a los activos de riesgo como las criptomonedas. BeInCrypto+2CoinDesk+2

* Expectativas de cortes de tasas: Cuando hay señales de que la inflación podría bajar o moderarse, los inversores esperan recortes de tasas, lo que puede generar flujos positivos hacia activos como Bitcoin.

* Posible efecto de refugio contra inflación: Algunos inversores compran Bitcoin pensando que sirve para preservar valor si el dólar pierde poder adquisitivo. Pero la evidencia empírica es mixta: en ocasiones Bitcoin actúa como “hedge” de inflación, otras veces no.

Estado reciente de Bitcoin

* Actualmente Bitcoin se mueve en torno a los US$114.000, un nivel que funciona como resistencia importante. The Economic Times+3BeInCrypto+3Decrypt+3

* Tras el dato de inflación de agosto, que coincidió con lo esperado en 2,9 %, hubo reacciones moderadas en el precio: bajó levemente, pero sin grandes caídas. CoinDesk+2BeInCrypto+2

* Los operadores están muy pendientes de lo que decidirá la Reserva Federal en su reunión próxima: si recorta tasas, cuánto recorta, y cuándo. Esa decisión pesa mucho sobre las expectativas del mercado cripto. BeInCrypto+2Coinpedia Fintech News+2