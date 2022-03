La lista con los mejores lugares para trabajar en Argentina en el 2022

El ranking de los Mejores Lugares para Trabajar en Argentina 2022, es una nueva edición del prestigioso estudio de clima y cultura organizacional elaborado por Great Place to Work. El análisis se elabora a través de entrevistas anónimas y confidenciales a los empleados, con el objetivo de fomentar el bienestar laboral dentro de las compañías.

El podio de este nueva nómina se determinó a partir de entrevistas a 112.176 colaboradores de las 160 empresas participantes. Entre todas las organizaciones, 65 se posicionaron en el ranking de los Mejores Lugares para Trabajar en Argentina 2022.

El ranking

- Más de 1000 empleados

1- Mercado Libre

2- Banco Galicia

3- Accenture

4- Globant

5 - Santander

6 - Directv

7- Cervecería y Maltería Quilmes

8 - SAP

9 - CNH Industrial

10 - Cargill

11 - EY

12 - Curtiembre ARLEI

13 - Ualá

14 - Grupo Bimbo

15- Banco Macro

16 - TGS

17 - Cognizant

18 - Teleperformance

19 - Renault

20 - Banco Ciudad

- De 251 a 1000 empleados

1 - Salesforce

2 - DHL Express Argentina

3 - Hilton

4 - Oracle

5 - Garantizar

6 - etermax

7 - Grupo Bind

8 - AES Servicios América

9- Citibank

10 - Dell Technologies

11 - Baufest

12 - Balanz

13 - Familia Bercomat

14 - SC Johnson

15 - Universidad Siglo 21

16 - Technisys

17 - INCLUIT

18 - DHL Global Forwarding

19 - AES Generación Argentina

20 - Terminales Río de la Plata

- Hasta 250 empleados

1 - DinoCloud

2 - Ceibo Digital

3 - BEON Tech Studio

4 - VISA

5 - Warecloud

6 - Axxon Consulting

7 - SMILES

8 - Wetcom

9 - Rotam

10 - Datalytics

11 - PPD Argentina

12 - Ocean Network Express Argentina

13 - Cliengo

14 - Data IQ

15 - Terra Translations

16 - DataArt

17 - COR

18 - Innovid

19 - Stoller

20 - Nubiral

¿Por qué son las mejores?

Las mejores empresas del ranking son aquellas que tienen claros sus valores, se preocupan por su personal y aún más, confían en su gente. Descentralizar la confianza fue clave tras dos años de pandemia, en un contexto donde no todos los trabajadores están presentes en un mismo lugar todos los días.

El bienestar o calidad de vida en el trabajo, está compuesto por varios elementos que inciden en uno muy específico: la confianza. En otro año signado por el desconcierto en cuanto a la evolución de la pandemia, con la mayoría de las personas trabajando desde sus hogares pero con muchas otras en sus lugares de trabajo, hubo dos aspectos que fueron los mejor calificados por los colaboradores de las empresas que componen el ranking:

- El 95% manifestó que su organización es un lugar físicamente seguro para trabajar.

- El 94% consideró que, cuando se ingresa en la organización, se siente bienvenido.

Existen muchos lugares que son excelentes para trabajar para algunos, el desafío alcanzado por las compañías del ranking de Great Place To Work, es ser excelentes lugares para trabajar para todos. Esa mirada for all, implica atraer, desarrollar y retener a todos, respetando sus singularidades, cuidando y escuchando a las personas.

Por eso mismo, en un contexto de pandemia, en el que muchas organizaciones contaron con trabajadores de forma híbrida, entre lo presencial y lo virtual, tomar el pulso a la experiencia de los colaboradores de forma frecuente, fue clave para acortar las distancias.