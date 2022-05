La mirada proactiva de Miguel Galuccio, el CEO que se propuso lograr una compañía “net zero”

Miguel Galuccio pasó por Rafaela y dejó jugosas reflexiones para un público que, como en su caso, intenta alcanzar el éxito profesional contemplando premisas fundamentales: producción, empleo, rentabilidad y sustentabilidad. Esta semana fue la figura estelar de la Junta Federal de UIA Joven, que se realizó en dos ciudades santafesinas que pisan fuerte desde el punto de vista industrial como Rafaela y Esperanza.

Ecos365 estuvo presente en la primera de las dos jornadas llevadas a cabo en la cabecera del Departamento Castellanos y fue testigo de una disertación que asombró a todos por las vivencias y reflexiones, siempre orientadas a quienes ingresan al mundo emprendedor. “Es un adelantado”, dijeron muchos por lo bajo una vez finalizado el evento.

No es para menos, si se tiene en cuenta que luego de su paso por la presidencia de YPF, entre 2012 y 2016, decidió fundar una compañía “desde cero” con una modalidad conocida como “Spac”. Se trata de una empresa sin actividad operativa cuyas acciones se emiten en un mercado de valores para lograr una futura compra o puesta en marcha de una empresa en un sector concreto, antes de un vencimiento determinado. El objetivo es que la empresa firma pase a cotizar en bolsa. Y así fue.

“Con mis socios armamos una compañía de 800 millones de dólares de inversión al principio, el Spac más grande que se haya hecho en el rubro energía. Hoy es la segunda productora de Vaca Muerta y tenemos unas 3.000 personas que trabajan en forma directa e indirecta”, revela Galuccio al presentar Vista, una empresa que vio la luz en 2017.

Con Vista prevé alcanzar un aumento de su producción de aproximadamente 20% año tras año, con una producción promedio de entre 46.000 y 47.000 barriles de petróleo equivalentes por día pensada para este año. “Es una compañía que tiene una cultura de innovación, agilidad, nada de burocracia, despojado de política y con gente joven que trabaja por un objetivo concreto”, expresó.

Miguel Galuccio posa para la cámara de Ecos365, presente en Rafaela.

Un desafío único

Si el público presente quedó asombrado por los comienzos y las cifras de Vista, mucho más sorprendido aún se vio con el desafío personal que se propuso Galuccio hacia 2026: tiene intenciones de convertir a Vista en una compañía net zero (cero emisiones netas), al combinar una reducción del 35% en las emisiones absolutas de Gases de Efecto Invernadero en las operaciones y la implementación de su propio programa de soluciones basadas en la naturaleza, conocido como “Natural Based Solution”.

“A veces me preguntan si creo en el cambio climático, pero no se trata de creer. Está demostrado científicamente que está cambiando y debemos hacer algo para ser responsables en las formas que llevamos adelante nuestra vida y actividades. Cuando uno mira de acá al 2050 desde el punto de vista de consumo de energía a nivel mundial, observa que lo que hoy consumimos, dentro de 30 años será el doble. El mundo está programado para progresar, habrá más actividades, más negocios, y además habrá una expansión demográfica”, reflexionó.

Y agregó: “mi forma de contribuir a eso pasa por lograr que la actividad de Vista dentro de cuatro años debe ser neutral en carbono y para eso debemos descarbonizar nuestra operación”.

Al respecto, analizó: “el principal jugador desde la carbonización en los próximos diez años es el gas. Será el combustible puente, el que nos puede llevar a lo que será el futuro. Y allí, el uso de la naturaleza para descarbonizar es una gran oportunidad que tiene Argentina. Pero no lo vamos hacer en Twitter ni con una pancarta, se requiere conciencia, conocimiento y expertis”

"Vista", la segunda productora de Vaca Muerta, que va camino hacia la descarbonización.

El mensaje para emprender

Los pergaminos de Galuccio en el sector privado dan cuenta de una vasta experiencia. Ingeniero en Petróleo desde el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), fue empleado de Schlumberger y ocupó diversos puestos internacionales en EE.UU., Medio Oriente, Asia, Europa, Latinoamérica, Rusia y China, en este último siendo presidente de Schlumberger Production Management (SPM). Otros puestos que ha ocupado son la presidencia de Integrated Project Management (IPM), Director General para México y Centroamérica y Gerente de reservorios en tiempo real (Real Time Reservoir).

Por eso, sus ponencias son escuchadas con atención cada vez que interviene. En Rafaela, jóvenes empresarios “Sub 40” fueron el público que se llevó los consejos de un empresario exitoso.

“Soy un positivo nato y esa es la actitud para los emprendedores. No he visto a nadie que emprenda sin creérsela primero. Lo primero que hay que tener para emprender, es tener actitud. Emprender requiere energía, capacidad para caerse y volverse a levantar, volver a tratar y probar. Y por supuesto que la creatividad, profesionalismo, saber lo que uno hace o habla, claramente suma”, detalló. Y amplió: “no es fe, es actitud, ver luz al final del túnel y pensar que no importa lo que pasó antes”.

Cabe destacar que Vista aumentó la producción en casi 60% desde su creación (2017), triplicó sus reservas y se convirtió así en el segundo productor de shale oil de Vaca Muerta. En los últimos dos años invirtió 140 millones de dólares para la adquisición de los bloques Aguada Federal y Bandurria Norte, a las petroleras ConocoPhillips y Wintershall DEA, agregando 50.000 acres a su portafolio.

Además, planea completar y poner en producción cuatro pozos en el bloque Aguada Federal, y para este, en Bajada del Palo Oeste (el bloque con el que la compañía desembarcó en Vaca Muerta) perforar y poner en producción 16 pozos nuevos.

Sin dudas, la historia de Galuccio deleitó a todos y sus reflexiones quizás sean ese puente motivacional que muchos requieren para dar el primer paso. En un país tan controvertido, signado por desigualdades y una “grieta” cada vez más profunda, salirse de la queja para ser proactivo, no viene mal de vez en cuando.