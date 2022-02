La original historia detrás de Ualá: ¿por qué Pierpaolo Barbieri quiso crear la app?

No fue el primero en crear una fintech en Argentina, pero sin dudas Pierpaolo Barbieri es uno de los principales abanderados de la revolución que se encuentra viviendo el sistema financiero local. De hecho, un informe elaborado por Poliarquía lo ubica en el cuarto puesto de los diez empresarios más destacados de Argentina, ranking que lidera Galperín.

Tras estar más de una década alejado del país, Barbieri asegura que regresó con el objetivo de levantar la persiana de un emprendimiento que lograra "saltar la banca". El joven ejecutivo recuerdó que: "Sentía la responsabilidad de volver con un proyecto que no sea solamente comercial, sino también social".

Su principal preocupación tenía que ver con la inclusión financiera. A pesar de no tener un background tecnológico o financiero, decidió lanzarse al mercado en octubre de 2017 y presentó la app de servicios financieros Ualá. Esta contaba con verificación de identidad a través de una selfie, transferencias, tarjeta prepaga MasterCard gratuita y control de gastos en tiempo real, todo sin ningún cargo para el usuario.

¿Por qué decidió crear Ualá?

Unos años atrás, Pierpaolo ya venía masticando la idea de desarrollar un proyecto para realizar su aporte a la inclusión financiera, pero un hecho puntual terminó de empujarlo a tomar la decisión.

"El día que lo pensé había visto a una señora en el microcentro porteño que me hizo acordar a mi abuela. Tenía que esperar en el frío más de media hora para que abriera el banco. En otros países esa no es una realidad", describe. Antes de darle forma necesitaba un músculo económico y lo consiguió en uno de sus antiguos ‘jefes’.

Lejos del mundo económico, de chico soñaba con ser director de cine cuando vivía en el barrio porteño de Caballito junto a sus padres oriundos de Italia. Antes de finalizar el colegio secundario decidió cambiar el rumbo y aplicó para una beca en la Universidad de Harvard. Recibió luz verde por parte de la prestigiosa casa de estudios y con 17 años se mudó a Cambridge, Massachusetts.

Mientras cursaba, escribía en el diario universitario. Luego replicaría esta labor periodística dando su opinión como historiador económico en diversos medios como The Wall Street Journal, New York Times y Financial Times. En Harvard también conocería al historiador escocés Niall Ferguson quien se transformaría en su mentor y socio en la consultora política y macroeconómica Greenmantle, en la cual Barbieri aún es director ejecutivo.

Una vez graduado, realizó una maestría en historia económica mientras se desempeñaba como pasante en Goldman Sachs y analista, durante cuatro meses, en Soros Fund Management. También ocupó el cargo de analista político y económico en el fondo Bridgewater.

Lanzamiento

"Uno de nuestros inversores me dijo que con nosotros había roto dos reglas: que nunca iba a invertir en el país y que jamás invertiría en alguien que no fuera técnico porque no sé codear". Con un equipo de 20 personas Ualá se presentó en sociedad oficialmente el 4 de octubre de 2017.

El día del lanzamiento, señala, recibieron más de 1.500 solicitudes para darse de alta en la app, lo que Barbieri cataloga como el corazón de la empresa.

"La gente del mercado financiero argentino se reía de nosotros. Nos decían: ‘¿Por qué vas a hacer una tarjeta gratuita si la gente paga?’", afirma. Y explica el modelo de negocios de la firma: "Normalmente los servicios financieros le cobraban todo al usuario porque había poca competencia. Nosotros bajamos los costos con la tecnología para poder ganar desde el lado del comercio".