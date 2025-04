La pregunta del millón: con el dólar en baja, ¿conviene comprar o esperar?

Una semana después de la salida del cepo cambiario, el dólar continúa cayendo y parece que la flecha decreciente no tiene un final, al menos visible. Esto pareciera estar anticipado por las tendencias bajistas del dólar blue y el dólar cripto, que están muy cerca de alcanzar sus pisos en este 2025.

En este sentido, las dudas pasan por qué ocurrirá en los próximos días, en la antesala del inicio de mayo, el primer mes completo ya sin cepo cambiario tras la decisión del Gobierno Nacional de levantar las restricciones.

Cabe remarcar que el Ejecutivo estableció un esquema de flotación de $1.000 de mínima y $1.400 de techo: al valor inferior, el Banco Central (BCRA) vendería dólares para sostenerlo, y al superior, compraría para contener el alza.

"La baja se va a seguir pronunciando fundamentalmente porque desde el presidente hasta los funcionarios del Ministerio de Economía y del BCRA, han ratificado una y otra vez que, aun teniendo la posibilidad, más no la obligación, no van a comprar dólares hasta que su valor toque el piso de la banda. Esa es una señal muy fuerte para los exportadores, sobre todo para aquellos beneficiados con la baja transitoria de las retenciones", coinciden los expertos.

Debe señalarse que el contexto de tasas de interés todavía altas y la llegada de capitales financieros si las calificadoras de riesgo revisan la nota de Argentina, ahora que el BCRA ha abierto la posibilidad de ingreso de estos capitales, serían factores que empujarían la cotización del dólar a la baja" en el corto plazo.

Para los ahorristas, tanto pequeños como medianos y grandes, la pregunta pasa por si conviene esperar a tipos de cambio más bajos que los actuales o salir a comprar y armarse de divisas en este panorama.

"Si no se necesitan, es preferible invertirlos. Y si me quedo tranquilo, puedo hacerlo en algo dolarizado, pero no ir directamente al dólar, porque incluso podría estar más bajo que ahora, en lo que sería un piso dentro de la banda", reconocen.