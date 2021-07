Las aplicaciones de Android tendrán un nuevo formato más liviano en agosto

En Android es más que normal instalar aplicaciones en formato APK, la abreviación de "Android Application Package". El formato lleva años siendo el único admitido en Android y ahora toca despedirse de él, porque a partir de agosto todos los desarrolladores de aplicaciones tendrán que adoptar el formato AAB (Android App Bundle).

Las aplicaciones pesarán un poquito menos, pero la experiencia será la misma. Para los desarrolladores de apps que ya estén en el mercado, tampoco, ya que las actualizaciones existentes están exentas del cambio.

Sin embargo, para los desarrolladores apps nuevas sí supondrá un cambio, ya que la app tendrá que estar empaquetada en este formato. También lo supondrá para las copias ilegítimas de las aplicaciones, ya que el nuevo formato no permitirá extraer una copia completa de la app, sino una copia limitada y probablemente no funcional en todos los móviles.

Pero antes de nada, ¿qué es el formato AAB y en qué se diferencia del formato APK? Desde el sitio web Xataka, explican que, dentro de un APK convencional están todos los recursos disponibles en la aplicación, es decir, todos los idiomas, layouts y textos, por ejemplo. Supongamos que la app tiene gráficos en diez idiomas (hay más recursos, pero así simplificamos la explicación).

Si instalamos el APK convencional, instalamos todos los recursos de la app, incluyendo los gráficos en diez idiomas. ¿Para qué queremos los diez idiomas? Para nada realmente, ya que lo más probable es que solo necesitemos el idioma español para usar la app. Si el desarrollador sube la app en formato APK a Google Play, cuando la instalemos instalaremos todos los recursos, incluyendo aquellos que no necesitamos.

Ahí es donde entra en juego el formato AAB. App Bundle es un contenedor con todos los recursos de la aplicación (en nuestro caso, los gráficos en diez idiomas), pero es "modular". El contenedor tiene la app base (en APK) y todos los recursos (también en APK). Cada uno de estos recursos se llama Split APK.

Cuando descargamos una app subida a Google Play en formato AAB, Google crea un APK que incluye solo los recursos que necesitamos. Es decir, que en lugar de crear un APK con los diez idiomas, incluye solo el español porque es el vamos a usar.

Las apps en formato AAB no pueden instalarse per se. No es como descargar un APK e instalarlo, sino que tiene más trajín debido, precisamente, a su modularidad. Quedémonos con la idea de que nosotros seguiremos instalando las aplicaciones en formato APK desde Google Play, pero el desarrollador tendrá que subirlas en formato AAB.

¿Y esto en qué se traduce?

Como vemos, a nivel usuario básico esto solo se traduce en una cosa: aplicaciones más ligeras (un 15% de media, según Google). El motivo es, como decíamos antes, que nosotros descargaremos la app optimizada para nuestro dispositivo (según su procesador, su pantalla, el idioma, etc.). Menos recursos descargados, aplicaciones más ligeras. A nivel desarrollador hay muchos otros motivos.

Uno de los más peculiares está relacionado con las copias ilegítimas de las apps. Extraer un APK no es nada difícil, hay aplicaciones que lo hacen en un momento. Por eso se pueden encontrar aplicaciones de pago no legítimas con una simple búsqueda en Internet.

El problema del formato APK convencional es que si alguien hace una copia del APK, extrae el APK completo con todos los recursos. Básicamente, es una copia ilegítima compatible con cualquier móvil. Con el formato AAB esto no es que vaya a desaparecer, pero se limitará en gran medida.

¿Por qué? Basta con volver a la explicación anterior. Si cuando descargamos una app subida a Google Play en formato AAB lo que instalamos es un APK con los recursos optimizados para nuestro móvil, al extraer ese APK estaremos extrayendo un APK limitado y funcional solo en aquellos móviles que sean similares al nuestro, y no con todos.

Como podemos comprobar, salvando este caso en particular la cosa no cambia en absoluto. Los usuarios seguiremos instalando las apps desde Google Play como hasta ahora, solo que serán apps más optimizadas y ligeras. También podremos seguir instalando las apps en formato APK de forma manual si el desarrollador decide publicarlas fuera de Google Play (como es el caso de WhatsApp). Sin embargo, todo lo que pase por Google Play Store a partir de agosto tendrá que hacerlo en formato AAB.