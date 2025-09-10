Los bonos en dólares y los ADRs siguen recuperando terreno

Los bonos en dólares y ADRs extienden el rebote por segunda jornada consecutiva, luego de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas en Provincia de Buenos Aires el pasado domingo.

En este contexto, los inversores renuevan sus compras de "oportunidad" ante activos que quedaron a precios "baratos" luego de la fuerte caída del lunes.

En este contexto, la expectativa de la jornada se posa sobre las tasas en vísperas de la licitación del Tesoro y el dato de inflación que dará a conocer el INDEC que podría mostrar un número por debajo del 2%.