Los mercados dan señales: fuerte caída de los ADRs y un Merval que también tropieza

Los ADRs caen fuerte y el S&P Merval sufre su peor caída en un mes, en una jornada donde el mercado permanece atento al desempeño de los dólares, a la vez que se monitorean las tasas de la curva en pesos.

En el cierre de la semana, Loma Negra lidera las pérdidas de los papeles argentinos en Nueva York con una caída del 10,3%, seguida por YPF (-5,1%) y Edenor (-4,7%).

A nivel local, el S&P Merval retrocede 2,8%, mientras que contraparte en dólares lo hace un 2,7%, con mayoría de bajas entre las acciones. Las pérdidas son lideradas por Loma Negra (-6,3%), YPF (-2,9%) y Pampa Energía (-2,1%).

Más allá de algunos balances débiles como los de YPF y Loma Negra, que explican en parte ciertas correcciones recientes, en el mercado creen que el traspié bursátil de las últimas ruedas responde a otros factores correspondientes a la macro. El rebote que experimentaron los activos argentinos en las semanas previas "se está diluyendo", en parte por la no recuperación en la curva en pesos y la permanencia de tasas elevadas.

"Las subas de los días anteriores fueron muy fuertes, y ahora hay una corrección lógica. Además, es un momento político clave: el mercado percibe que, con el cierre de listas en el Congreso, es la hora de la extorsión contra LLA. Los posibles aliados buscan mostrar su poder de fuego y eso mete ruido".

Bonos y riesgo país

Por su parte, los bonos en dólares caen mayoritariamente. El Bonar 2038, el Global 2038 y el Global 2041 pierden un 0,5%, mientras que el Global 2030 y el Global 2035 operan estables.

El último dato del riesgo país (EMBI, elaborado por J.P. Morgan) del 7 de agosto mostró un valor de 728 puntos básicos y arrojó una caída del 1% con respecto al registro anterior.