Los usuarios de Windows 11 ahora pueden vincular sus iPhones y usar iMessage desde una PC

Microsoft prometió hacer que su aplicación Phone Link esté disponible para los usuarios de iPhone (para que pueda usar iMessage desde una PC) a mediados de mayo, y ahora es el 15 de mayo, por lo que la compañía cumple esa promesa hoy. Phone Link ahora permite que los propietarios de iPhone se conecten a una PC con Windows 11 y envíen y reciban mensajes a través de iMessage, hagan y reciban llamadas y vean las notificaciones de cualquier aplicación de teléfono en una PC o computadora portátil.

La actualización de la aplicación Phone Link ahora está disponible en 85 países y funcionará con un iPhone a través de Bluetooth para llamadas, mensajes y notificaciones. Microsoft puede enviar mensajes a través de iMessage en Phone Link al interceptar los mensajes entrantes a través de Bluetooth y enviarlos aprovechando cómo Apple lo obliga a enviar mensajes de texto a otros usuarios de iPhone.

Es una solución inteligente que significa que podrá enviar y recibir mensajes libremente mientras Phone Link esté abierto, pero no podrá ver un historial de chat completo ni participar en conversaciones grupales de iMessage. El resto de Phone Link es bastante básico en comparación con la integración de Android. Puede realizar y recibir llamadas, ver el historial de llamadas telefónicas e incluso ver y descartar notificaciones telefónicas. Pero no puede ejecutar aplicaciones de teléfono en su PC como lo hace con los dispositivos Android, y aquí no hay integración de fotos.

La última actualización de la aplicación Phone Link debería estar disponible automáticamente, pero si no ve la nueva opción de iPhone durante la configuración, diríjase a la aplicación Microsoft Store en Windows 11 para asegurarse de tener las últimas actualizaciones. Echa un vistazo a nuestra práctica completa para ver cómo funciona todo.