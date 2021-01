Mercado de granos: martes con subas para los cereales

En la rueda de hoy el mercado granario contó con ofertas de compras bajistas para la soja, y valores de compra que se ubicaron por encima de la jornada anterior tanto por maíz como por trigo y girasol.

Por soja disponible, la oferta de compra cayó a $ 29.243/t. Por su parte, el valor ofrecido por maíz Mayo alcanzó los U$S 205/t, y la propuesta por trigo Marzo ascendió a U$S 235/t.

Mercado de Chicago

En la jornada de hoy, todos los futuros en Chicago cerraron con bajas. Los futuros de soja ajustaron con pérdidas, debido a las recientes lluvias ocurridas en Sudamérica que mejoran perspectivas para el cultivo, los contratos de maíz cerraron con caídas, producto de una rueda de ventas de fondos, y los futuros de trigo finalizaron con bajas, producto de una rueda de toma de ganancias por parte de los fondos de inversión.

Rofex

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Ene´21 opera a U$S 345/t.

Valores finales de los productos

En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:

- Por soja, $ 29.243/t contractual o U$S 340/t.

- Por trigo, U$S 232/t hasta el 31/01, y U$S 235/t Marzo.

- Por maíz, U$S 215/t hasta el 19/01, y U$S 205/t Mayo.

- Por girasol, U$S 450/t disponible y Febrero/Marzo.

- Por sorgo, U$S 220/t entrega Abril/Junio.