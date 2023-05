Microsoft Edge está filtrando los sitios que visitas a Bing

El navegador Edge de Microsoft parece estar enviando las URL que visitas a su sitio web API de Bing. Los usuarios de Reddit detectaron por primera vez los problemas de privacidad con Edge la semana pasada y notaron que la última versión de Microsoft Edge envía una solicitud a bingapis.com con la URL completa de casi todas las páginas a las que navega. Microsoft le dice a The Verge que está investigando los informes.

"La búsqueda de referencias a esta URL da muy pocos resultados, no hay documentación sobre esta función", dijo hackermchackface, el usuario de Reddit que descubrió el problema por primera vez . Si bien los usuarios de Reddit no pudieron descubrir por qué Microsoft Edge envía las URL que visitas a su sitio API de Bing, le pedimos a Rafael Rivera, un ingeniero de software y uno de los desarrolladores detrás de EarTrumpet, que investigara y descubrió que es parte de un Nueva característica mal implementada en Edge.

“Microsoft Edge ahora tiene una función de seguimiento del creador que está habilitada de forma predeterminada”, dice Rivera en una conversación con The Verge . “Parece que la intención era notificar a Bing cuando estás en ciertas páginas, como YouTube, The Verge y Reddit. Pero no parece funcionar correctamente, sino que envía casi todos los dominios que visitas a Bing".

Microsoft comenzó a probar esta nueva función de seguimiento de creadores en Edge el año pasado antes de implementarla más ampliamente en los últimos meses. Está diseñado para permitirle seguir a sus creadores de contenido favoritos en YouTube y en toda la web. Si desactiva la función, las URL ya no se envían a bingapis.com .

Microsoft tiene un filtro maestro ( disponible aquí ) para esta función de seguimiento de creadores, que incluye dominios como Pornhub donde se bloquea el envío de direcciones URL al sitio de la API de Bing. Parece que, por cada URL que visitas que no hayas verificado previamente, la pasa a bingapis.com , lo que tiene enormes implicaciones de privacidad, especialmente cuando esta funcionalidad está habilitada de manera predeterminada.

“Estamos al tanto de los informes, estamos investigando y tomaremos las medidas adecuadas para abordar cualquier problema”, dice Caitlin Roulston, directora de comunicaciones de Microsoft, en un comunicado a The Verge. Microsoft aún no ha explicado por qué se envían URL a este servicio bingapis.com o cómo se ha configurado Edge para enviar casi todos los sitios que visita a Bing.

Hasta que Microsoft complete su investigación y presumiblemente solucione este problema, recomendamos desactivar la función "seguir a los creadores" en Microsoft Edge. Lo más probable es que nunca supo que existía y nunca lo usará, por lo que no es una función que probablemente se pierda. Para hacerlo, vaya a Configuración , seleccione la pestaña Privacidad, Búsqueda y Servicios y desplácese hacia abajo hasta Servicios . Desactive el interruptor junto a Mostrar sugerencias para seguir a los creadores en Microsoft Edge , y debería estar bien.