Microsoft Edge lanza la prueba Workspaces que te permite compartir pestañas del navegador

Microsoft's Edge está implementando una vista previa pública limitada de su función Workspaces, que le permite guardar y compartir conjuntos de pestañas del navegador usando un solo enlace. El año pasado vimos por primera vez Workspaces , pero la nueva vista previa nos da una idea mucho más clara de cómo funciona todo.

Con Workspaces, puede reunir un montón de pestañas sobre un tema en particular y guardarlas en grupos claramente etiquetados dentro de Edge. Si bien esto se parece mucho a la función Colecciones de Edge (que ya le permite guardar y organizar páginas web), Workspaces agrega otra capa de funcionalidad al permitirle compartir estas pestañas guardadas con sus colegas, quienes luego pueden agregar o hacer cambios en las pestañas en tiempo real. .

La pestaña Espacios de trabajo se encuentra en la esquina superior izquierda del navegador. Haga clic en él y verá la opción de crear y nombrar un espacio de trabajo, así como asignarle el color que desee. Luego puede comenzar a llenar el espacio de trabajo con las pestañas relevantes para su investigación y, si lo desea, compartirlo con cualquier otra persona que desee ver o contribuir con su selección.

Para hacer esto, presione el botón Invitar a la derecha de la barra de direcciones de Edge y luego presione Copiar enlace . Luego puede enviar el enlace por correo electrónico, Slack o cualquier otro servicio de mensajería. Sin embargo, tenga en cuenta que quien reciba el enlace tendrá que descargar Edge para poder ver y editar sus espacios de trabajo. Cuando acepten la invitación, verás su nombre e icono dentro de tu espacio de trabajo, así como la pestaña en la que se encuentran actualmente. También puedes ver cualquier espacio de trabajo creado anteriormente desde el icono de espacio de trabajo en la parte superior izquierda de tu navegador.

Microsoft señala que no compartirá información privada cuando use su espacio de trabajo con otros, incluidas sus contraseñas, descargas, colecciones, extensiones o cookies. Tampoco permitirá que otros usuarios vean "contenido del sitio web al que solo usted tiene acceso", como su bandeja de entrada de correo electrónico, y no les mostrará nada de lo que esté viendo fuera de su espacio de trabajo. Si tiene una PC, puede acceder a la vista previa de Workspaces aquí .

Cuando probé la función por mí mismo, lo único que me hizo tropezar fue que inmediatamente abre una nueva ventana cuando creas un nuevo espacio de trabajo. Eso significa que si tiene todas sus pestañas pero olvida abrir primero un Área de trabajo, tendrá que copiar y pegar todo en el Área de trabajo una vez que cree una. Pero eso es algo que Microsoft podría solucionar antes de lanzar la función para todos.