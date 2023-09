Mondino y los planes de Milei para abrir los "cepos"

La economista del CEMA, candidata y una de las señaladas por Milei para las relaciones exteriores si llega a ganar las próximas elecciones, Diana Mondino, aseguró que el espacio que representa propiciará una salida del cepo "lo antes que se pueda", pero resaltó que dependerá de la situación macroeconómica que encontrará el 10 de diciembre y en particular el tratamiento de las Leliqs.

En un mano a mano con un grupo de periodistas en el Latam Economic Forum, entre ellos Ecos365, Mondino respondió sobre los pasos que adoptarían en materia de exportaciones, importaciones, industria, tarifas y dolarización.

- Hablaste en tu presentación de 35 mil millones de dólares en Leliq, 12 mil millones de retenciones 2024 adelantadas, más SIRAs e importaciones pendientes, que sumados llegan a unos 90 mil millones de dólares. ¿Cómo desanudar eso?

-Las responsabilidades del Estado que se han ido asumiendo a lo largo del tiempo y sobre todo en los últimos meses, implican esa cantidad de fondos. Todos los años hay ese tipo de responsabilidades. Ahora han ido creciendo porque justamente ha habido dificultades para asignar los dólares como lo hace el Central, etc. No es la primera vez que Argentina tiene deuda comercial. Siempre la cumplió. Lo que es importante es el monto que excede al promedio de los últimos años.

- ¿Cuál sería la prioridad? ¿Las Leliq, las importaciones? Hay muchas empresas que hoy tienen graves problemas para seguir produciendo.

- Depende cómo se vaya solucionando. Un tema se relaciona con el otro. Las Leliq es un tema que genera inflación. Marina Dal Poggetto lo explicó magníficamente. Dice que es dinero que te va generando más dinero. Y las importaciones es una restricción que te impide ir produciendo. Necesitamos ir solucionando las dos simultáneamente. Una primero sin la otra no vas a generar ningún resultado positivo.

- Cuando te preguntaron por la apertura del cepo, dijiste lo más rápido que se pueda y mencionaste el tema de las Leliq. ¿Las Leliq son un inconveniente para abrir el cepo cambiario?

- Sí, porque el cepo cambiario significa que vos no podés usar libremente tus pesos. Eso es el cepo. A ver, distinguamos dos cosas. Uno es el control de cambios que el gobierno usa en las exportaciones, el dólar para los exportadores y los importadores. Y el cepo es las restricciones que tenés para usar tus pesos. Por ejemplo, no podés comprar tal cosa o tal otra, si ya compraste otra, etc. Entonces, eliminar el cepo sería francamente conveniente y necesario. No puede ser que exista esa restricción. De la misma manera que un exportador no puede ser que le digan qué puede o no exportar, o a un empresario que le digan a qué precio tiene que vender. Todas esas cosas tendrían que ir cambiando. ¿Podés cambiar todo el mismo día a la misma hora? Es bastante difícil, porque hay mucha gente que no va a entender, habrá otra gente que se demore, pero que es necesario hacerlo lo más pronto posible, no cabe ninguna duda.

- ¿Pero primero tenés que solucionar el tema de las Leliq para abrir el cepo?

- Las Leliq existen porque hay cepo.

- ¿Y a dónde se van esas pesos?

- Ese es el problema, te vuelven a algo. Al dólar o a la lata de atún y se te hace carísimo.

- ¿Cuando empezaron a hacer las cuentas había una diferencia, que les daban 9.000, 10.000 millones de dólares para hacer la dolarización, y que eso ahora se multiplicó exponencialmente ¿Esto pone en pausa la idea de la dolarización? Ese diferencial que tienen de pensar que necesitaban 10.000 a pasar a necesitar 90.000.

- Va a ser más difícil para hacer todas las normas, lo más simultáneamente posible, y más necesario hacerlo. Porque te demuestra que si en seis meses pudimos generar este bodrio, imagínate que otra vez va a poder volver a ocurrir. Entonces es más necesario para estar seguros de que no pueda volver a ocurrir. Si tenemos que pagar el enorme costo que va a resultar de reorientar la economía argentina, paguémoslo una sola vez. Si lo haces que sea para siempre.

- Pero esos 90.000 millones de dólares que faltan son los que condicionan la dolarización.

- No. Esos 90.000 millones de dólares que faltan muestran la necesidad que tiene la economía.

- ¿Cuál es la alternativa para las Leliq, entonces?

- Las Leliq están creciendo a un ritmo del casi -no llega- al 200% anual. Eso es un taxi que no puede continuar. Entonces, toda la alternativa es una combinación de pagarlas, reducirles el costo impositivo, generar demanda de lo que se llama demanda de saldos reales, apertura de crédito, otras opciones de uso. Una combinación de todo. O una sola y persignarte.

- Van a necesitar un stock de dólares inicialmente para mostrar que son solventes y que la gente empiece a creer en esa dolarización.

- Eso dependería porque, digamos, hoy ese stock de dólares no está y sin embargo la gente no va y lo reclama. Algunos dicen porque tienen confianza, otros dicen que porque está el cepo, pero hoy no se reclama. En la medida en que la economía está estable, tampoco lo vas a necesitar. Si entremedio hoy ya sabes que no, y cuando esté estable tampoco lo vas a necesitar. Mi sensación que soy una persona muy conservadora, yo preferiría poder mostrarlo. Posiblemente no es indispensable, pero es una cuestión de cómo se siente más seguro cada uno.

- Milei había hablado de 10 mil millones que ya tenía asegurados de un ente internacional ¿Eso sigue estando o es más?

- Por empezar, hay un NDA, que es un Non Disclosure Agreement, con lo cual yo no tendría acceso. Y si lo tuviera no se los podría contar. Pensá en la tasa de Lequiq, en cuánto estaba en abril. 70 y algo, ¿no? hoy está en 200. Es como que se va corriendo la valla a la cual vas.

- De los 10 mil, ahora, ¿cuánto podrían tener?

- Eso te lo prestan contra entrega de algo, no te lo regalan. De ninguna manera, nadie pide un regalo de nada. Y si lo pidiéramos no nos lo darían. El asunto es contra qué podés otorgar eso. Y eso es lo que se va cambiando.

- Habló primero de abrir las exportaciones y habló del fracaso de los dólar soja. ¿Eso sería liberar el tipo de cambio para las exportaciones?

- No, liberar las restricciones cuantitativas que tenemos las exportaciones. Hoy no podés exportar toda la carne que quieras, ni el trigo que quieras, ni el maíz que quieras. O sea, tenés restricciones cuantitativas. Está el fondo triguero, y hay otro en el maíz. Todas esas hay que liberarlas.

- ¿Eso no iría a precios?

- ¿Por qué?

- Porque eso es precio internacional, los commodities tienen precios internacionales.

- Pero hoy ya tienen precio internacional, más o menos, la retención es lo que te toca con respecto al precio, la cantidad de lo que podés vender. Cada vez que te ponen el dólar soja te liberan un cachito de eso.

- ¿No pasaría lo mismo que se habló cuando habló de Mendiguren con la convertibilidad? que terminan cerrando empresas porque no pueden ser competitivas contra un Brasil o China.

- Algunos a lo largo del tiempo podrán reconvertirse, no todos el primer día, y de los que se puedan reconvertir, a algunos les irá bien, a otros no tanto. Pero no podés, por las dudas haya una crisis en otro país, tener una crisis continua en nuestro país. Si la devaluación de otros fuera un problema, ¿qué hacen todos los otros 200 países del mundo? Europa no juega con ese tipo de cambio. Incluso la Unión de Países africanos, todavía tienen el franco francés. No juegan con ese tipo de cambio. China no juega con ese tipo de cambio. Japón no juega con ese tipo de cambio. No juegan porque hay una relación entre exportadores e importadores, no está el Banco Central en el medio. No pueden jugar aunque quieran. No hay un tipo que dice, vale 350 u otro precio. Encontrame un país que te diga qué precio le pone al dólar, que no sea 6 u 8 o 10 países.

- ¿Qué va a pasar con Brasil?

- Pero Brasil no te pone precio. No te toca el real, se mueve solito. El Banco Central de Brasil no te toca el real.

- ¿Cuál es la referencia que tienen ustedes en la cabeza para dolarizar? ¿Es el dólar blue?

- La referencia es el dólar que puedas tener en tu bolsillo. El día que se logre todo esto, que no es el 10 de diciembre, no es el 11 de diciembre. Cuando vayas unificando los 20 y pico tipos de cambio que tenés hoy, vos vas a poder tener un dólar en tu bolsillo, o un real o un bitcoin. Está bien. El bitcoin no va en el bolsillo, me van a criticar.

- Hoy las importaciones de bienes básicos, comida, energía, sigue entrando al oficial con todas las restricciones que ya vemos, pero pasó con la devaluación, que se fue directamente a precios. Si se hace ese movimiento de manera brusca, ¿no habrá otro salto inflacionario en la canasta básica?

- Esa es una de las enormes limitaciones que tenemos. Pero también dije que si te fijás, todos nuestros vecinos pueden pagar sus alimentos sin retenciones, su energía sin subsidios, su transporte sin subsidios, todos pueden, ¿por qué nosotros no? Tenés que llegar, pero a ver, ¿qué país del mundo conoces que tenga todas estas restricciones? La paleta de soluciones implica también, no solamente los costos, tenés que ver también los salarios, tenés que ver también las jubilaciones, no vale mirar solamente una parte.

- Pero cuando todos los precios vayan al dólar libre, energía y alimentos, eso te va a subir necesariamente.

- O subís todo. Hoy tenés un problema de que Argentina está gastando de más, y aún así no te alcanza. Si empezás a gastar menos, a lo mejor te alcanza. Hoy no te alcanza para pagar la luz, el gas, etcétera, porque hay alguien que se lo está gastando en otra cosa, si esa otra cosa desapareciera, a lo mejor a vos sí te alcanza.