Mudarse a vivir solo: hoy un rosarino necesita más de $200 mil para entrar en un alquiler

Si bien irse a vivir solo siempre implicó un desafío en la vida de las personas, la alta inflación que atraviesa el país complejiza mucho más esta decisión. Y es que los altos precios de los alquileres comparados con los salarios que se pagan hacen que los usuarios deban tener muchos factores en cuenta a la hora de decidir alquilar una propiedad.

No solo se trata de contar con el dinero mensual a pagar por una vivienda, sino de una serie de gastos que se deben afrontar a la hora de querer ingresar a la misma. Desde expensas, hasta el uso de fletes para el traslado de muebles, la firma de un nuevo contrato y honorarios de inmobiliarias. Todos estos factores encarecen el escenario y genera la pregunta de cuánto dinero deberán contar para iniciar una nueva vida.

Ecos365 tomó en cuenta todos estos costos para hacer un estudio de cálculos que revela que, en promedio, una persona que va a alquilar un departamento de un dormitorio en Rosario precisa entre $210 mil y $230 mil pesos para mudarse. A continuación, los precios del mercado y los detalles de los gastos a tener en cuenta y su valor.

Costo de alquiler, zona por zona

Para un estudio de costos, el portal de clasificados Zonaprop seleccionó una serie de barrios de la ciudad y estableció lo más caros y los más accesibles a la hora de alquilar una vivienda en la ciudad. Siempre pensado en propiedades de un dormitorio.

En cuanto a los barrios con mayor oferta, el más caro para alquilar es Puerto Norte con un promedio de $80.609 mensuales. Le siguen Alberto Olmedo con $58.807 y Nuestra Sra. de Lourdes $55.504.

En la zona media, el precio de los alquileres se ubica en $51.358 mensuales en el área centro, $49.963 y $48.316 en Barrio del Abasto. Por el contrario, los barrios más económicos para renta son Alberdi (40.751 pesos por mes), España y Hospitales $45.490 por mes y Lisandro de la Torre $47.278 por mes.





Sin embargo, teniendo en cuenta que muchas personas que se mudan por primera vez son jóvenes que se encuentran estudiando, también figuran como requeridos los barrios como Républica de la Sexta, donde se encuentra la ciudad universitaria conocida como La Siberia, con un precio promedio de $47 mil. También Echesortu, conocido con el nombre Remedios de Escalada, próximo a facultades como Medicina, Odontología y Farmacia, con un precio promedio de $49 mil.

Ahora bien, los precios bajan un poco a la hora de hablar de monoambientes, otra opción que es tenida en cuenta más que nada por estudiantes y chicos que se mudan a Rosario para estudiar. En este caso, José Ellena, titular de la firma inmobiliaria que lleva su nombre e integrante de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario, sostuvo que el precio promedio para un inmueble de este tipo que ronda los 22 a 34 m2, en un edificio de diez años de antigüedad y sin amenities ronda los $32 mil.

"En el centro ese es el valor de un monoambiente, que puede bajar un poco y ubicarse en los $28 mil en barrio La Sexta, en $30 mil en barrio Echesortu o subir a los $35 mil en Pichincha o en barrio Abasto y llegar a los $40 mil en la zona cerca del río y el Parque España", indicó Ellena.

El referente inmobiliario aclaró que al momento de calcular la "media" en el precio de los alquileres se usa de referencia a inmuebles de entre diez y veinte años de antigüedad y de una calidad estándar, y agregó que cuanto más nuevo sea el edificio y más atractivo el diseño y las comodidades que ofrece más caro saldrá. "Por eso a veces uno se encuentra con valores que varían tanto", consideró.

Gastos de inmobiliaria y fletes

Entre los gastos que una persona deberá afrontar a la hora de alquilar una vivienda aparecen los del traslado de muebles. Sobre este punto, Ecos365 relevó los precios que manejan los servicios de flete en la ciudad. Estos se ubican entre los $2700 y los $3500 la hora, más $1000 extra por hora en caso de requerir peón.

También hay que sumar el monto correspondiente a los honorarios de la inmobiliaria, más el sellado del contrato y averiguación de garantías. En cuanto al primero, el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (COCIR) establece usualmente un mínimo del 5% de comisión sobre el total del contrato firmado al valor del primer año de alquiler.

Es decir que para uno concretado de la ley actual que contempla tres años de alquiler y tomando como ejemplo a un departamento estándar de un dormitorio con un valor de $47 mil mensuales el cálculo será: $47.000 mensuales- X 36= $1.692.000.- X 5% = $84.600 de honorarios.

Según había señalado anteriormente Ariel D’Orazio, referente de la Concejalía Popular, a Ecos365, para muchas personas esta suma encarece en gran medida la operación de alquilar. Es por esto que en el 2020 desde la entidad se firmó un convenio con Cocir para que el inquilino pueda pagar los honorarios de la inmobiliaria en hasta tres cuotas.

En cuanto a los gastos por sellado del contrato, Ellena indicó que este implica el 1,2% del monto total del contrato. Es decir, 1,2% de $1.692.000 = $20.304. En cuanto al gasto de verificación de garantías, indicó que el valor es de $1500 cuando es por informe personal laboral (si presentás recibo de sueldo como garantía) y de $3 mil o $4 mil cuando son garantías propietarias. "Hoy se suele pedir una garantía propietaria y dos laborales", sostuvo Ellena.

A todos estos gastos hay que sumarle el mes de depósito que se paga junto al primer mes de alquiler y que se devuelve una vez finalizado el contrato al precio actualizado en ese momento. Esta cuenta implica $47 mil (valor inicial) x 2 = $94 mil.

Entonces, ¿con cuánto dinero hay que contar?

Dicho todo esto, llegamos a la parte de sacar cuentas. Más allá de que, como bien se dijo, algunas obligaciones monetarias podrán abonarse en cuotas y que el alquiler va a variar dependiendo la propiedad, el dinero a destinar para alquilar un depto de una habitación promedio es de: $94 mil (primer mes de alquiler más depósito) + $84.600 mil (comisión de inmobiliaria) + 20.304 (sellado) + 7 mil (averiguación de garantías) + $12 mil (promedio tres horas de flete más peón), lo que da como resultado: $210.911.

Es decir que una persona precisa casi $211 mil para ingresar a un departamento estándar de un dormitorio por el valor de $47 mil. Y vale destacar que, de esta cuenta, se están dejando de lado las expensas que se suelen ubicar entre los $4 mil y los $6 mil en edificios de tipo estándar, sin considerar aquellos de categoría premium donde el valor es mucho más elevado.

Sin dudas se trata de un gasto que no todo el mundo está en condiciones de llevar a cabo. Pero además, se suma la problemática de los aumentos en el valor del alquiler año a año. Y es que al ser un índice atado, en parte, al aumento de la inflación, muchas personas se encuentran con que no pueden afrontarlo ya que sus salarios no se incrementaron en la misma medida.

"Tuvimos muchos jóvenes que rescindían contrato porque no podían seguir pagando el alquiler y tomaban la decisión de volver a la casa de sus padres. En un momento de la pandemia era todos los días recibir un aviso por recesión de contrato", indicó Ellena, quien agregó que, pese a esto, lo referido a morosidad se mantiene en niveles bajos en su firma (la cual administra alrededor de 600 propiedades en la ciudad). Según sostuvo, solo el 5% de los inquilinos está pagando fuera de término.