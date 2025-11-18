Nasini cerró el ciclo "Empresas que Proyectan" 2025 junto a empresarios de la zona con foco en la previsibilidad y la competitividad

En el complejo tablero económico argentino, donde la incertidumbre a menudo parece ser la única constante, la capacidad de una pequeña o mediana empresa (Pyme) para proyectar su futuro se convierte en el capital más valioso. ¿Cómo hacen los emprendedores de la zona para navegar las olas de la coyuntura sin que el negocio se les vaya a pique? Esta fue la pregunta central que guio el cierre del ciclo 2025 de “Empresas que proyectan”, un encuentro que Nasini y Crowe impulsan para acercar soluciones de gestión financiera y estratégica a la comunidad empresaria.

El evento, que reunió a más de 30 asistentes locales en el Rooftop de Beatmemo y se transmitió de forma virtual a clientes de todo el país, puso el foco en un eje tan crucial como esquivo: "Estrategias fiscales y financieras para crecer con previsibilidad". Es sabido que, para cualquier emprendedor, anticiparse no es un lujo, sino una necesidad operativa, un salvavidas que permite tomar decisiones con el aplomo necesario.

Para empezar, Alejandro Pagliero, Financial Advisor de Nasini SA, abordó el concepto de competitividad. Explicó de manera práctica y sin vueltas cómo las empresas, lejos de paralizarse, deben aprender a aprovechar cada contexto político y económico, por más complejo que parezca, para fortalecer su posición. Es decir, que el viento sople a favor depende, muchas veces, de cómo ajustamos las velas de nuestra propia estructura. La competitividad, en esta línea, no se mide solo en costos, sino en la resiliencia estratégica frente a los cambios.

En sintonía con este enfoque, Luciano Suarez, Senior Manager de BPO Pymes de la Oficina Litoral de Crowe, presentó una herramienta esencial para esa ansiada estabilidad: el modelo impositivo preventivo. Se trata de un esquema que permite a las empresas tomar decisiones con mayor certeza fiscal, adelantándose a posibles escenarios y evitando costos o contingencias innecesarias que pueden desequilibrar cualquier presupuesto. Este enfoque preventivo es lo que distingue a una gestión reactiva de una proactiva y pensada a largo plazo.

El interés fue notable; los asistentes generaron un valioso intercambio de ideas y experiencias, demostrando que la necesidad de crear redes de colaboración y acceder a conocimientos aplicables es alta. Justamente, este es el espíritu de “Empresas que proyectan”: un espacio concebido para acompañar al empresario local.

Ambas firmas trabajan mancomunadamente para ofrecer soluciones personalizadas y adaptadas a las necesidades específicas de cada organización, comprendiendo que cada Pyme es un universo distinto. Este compromiso para potenciar el crecimiento empresarial se reafirmó con el anuncio de que el ciclo continuará durante 2026, con nuevas ediciones y temáticas que seguirán brindando herramientas útiles para el camino de la expansión.

El video completo con todas las claves de este encuentro está disponible para consulta en el canal de YouTube: https://youtu.be/B47NCpVbILw