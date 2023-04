Near Share de Google llega a Windows para permitirle transferir archivos entre PC y Android

El competidor AirDrop de Google, Near Share, ahora está disponible en Windows como una aplicación beta. Después de anunciar planes para Near Share en Windows en CES 2022 , Google finalmente envió la aplicación de Windows como versión beta para permitir a los usuarios de Android compartir fotos, documentos, archivos y enlaces entre dispositivos Android y PC con Windows.

Windows Near Share solo necesita instalarse y configurarse para comenzar a enviar y recibir archivos entre dispositivos Android y Windows. Google es compatible con Windows 10 y versiones posteriores, pero las computadoras portátiles con Windows con tecnología ARM no son compatibles en este momento. Puede configurar Near Share para permitir compartir con todos, solo con sus contactos, o limitarlo a sus propios dispositivos.

“Nearby Share Beta funciona con su PC con Windows, ya sea que la aplicación esté abierta en el escritorio o ejecutándose en segundo plano”, explica Priya Samnerkar, gerente senior de productos para Android, en una publicación de blog . “A medida que sigamos perfeccionando la experiencia y recibamos sus comentarios , ampliaremos el soporte oficial para compartir contenido con otros dispositivos del ecosistema de Google”.

Near Share en Windows le permite arrastrar y soltar archivos en la aplicación. Si ambos dispositivos están registrados en su propia cuenta de Google, el proceso es aún más rápido, y los archivos se aceptan y transfieren automáticamente. Esto funciona incluso si tiene la pantalla de su teléfono o computadora portátil apagada.

Google está probando Near Share en Windows en los EE. UU. y en otros lugares, pero muchos países europeos aún no tendrán acceso, incluidos Francia, Alemania, Italia y España. La lista completa de países no admitidos está disponible en el sitio de asistencia de Google .

Google Near Share es la segunda aplicación principal de Windows que Google lanzó recientemente en versión beta. Google Play Games llegó en noviembre pasado, lo que permitió a los usuarios de Windows acceder a una selección limitada de juegos de Android en sus PC. Microsoft implementó su propio soporte de Android en Windows 11, pero actualmente está limitado al software descargado de Amazon Appstore, a menos que esté dispuesto a hacer algunas soluciones para que el soporte de Google Play esté en funcionamiento .

Asimismo, Microsoft también tiene su propia aplicación Phone Link para sincronizar PC con Windows y dispositivos Android. Es más efectivo con los dispositivos Samsung, por lo que Near Share de Google parece una excelente alternativa si desea transferencias automáticas de archivos en una gama más amplia de teléfonos Android.