Patricio Supervielle desembarcó con un plan de expansión del banco en la región

El Banco Supervielle decidió dentro de su plan estratégico un plan de expansión en la región, apuntando a competir dentro de la cadena agroindustrial y de las pymes industriales. Con ese objetivo, Patricio Supervielle, CEO de la entidad financiera, desembarcó el viernes pasado en la Bolsa de Comercio de Rosario para avanzar con potenciales clientes y participó del tradicional primer remate de soja. En ese marco se realizó la entrevista con Ecos365.

-Con el banco están desembarcando en la región ¿Tienen una idea de expansión?

-Por su puesto.

-¿Qué es lo que están viendo acá que les interesa? ¿A qué están apuntando?



- Rosario es el epicentro de una región muy importante, productora de todo lo que es el ciclo de agronegocios, que es la riqueza que permanentemente a ayuda a que la Argentina pueda sostenerse y crecer. Es una industria extremadamente competitiva y ustedes están en el centro. Nosotros queremos estar acá, tener mayor presencia y queremos con nuestra propuesta de valor ayudar a integrarnos y a poder facilitar que las empresas y también los individuos puedan concretar sus sueños.

-¿Con respecto a la visión general que tienen como banco para los próximos años?

-Por un lado, la Argentina parte de hoy de un sistema que es muy pequeño. Un sistema que es completamente transaccional porque no tenemos moneda. Pero nosotros iniciamos una transformación extremadamente ambiciosa, hace unos años atrás, de forma tal de ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de tener una operación digital sin desplazarse de su casa o de su oficina. Tanto para empresas como para individuos. Como visión hacia adelante lo que nos interesa es ser protagonistas del cambio. Es querer ser promotores activos del crecimiento económico de la Argentina. Y eso lo queremos hacer no solamente cumpliendo nuestro rol natural, que es captar el ahorro y dar crédito, sino que con esta transformación digital hacerlo de una manera completamente moderna.

Nosotros integramos un concepto que se llama Human Banking. Quiere decir poner lo mejor de nuestra gente y lo mejor de la tecnología, juntas. Vamos por ese camino. También nosotros creemos en la construcción de ecosistemas porque hoy con la tecnología las industrias comienzan a integrarse cada vez más, de una manera que las personas no perciben que pasan de una industria a otra. Entonces, nosotros hacemos alianzas con fintech. Por ejemplo, hicimos una alianza con una que hace seguros de autos y nuestros clientes compran sus seguros desde su computadora o celular.

Hicimos una alianza con una fintech para el comercio exterior, donde tenemos un servicio único. Estamos trabajando en lo que se llama finanzas embebidas que es una manera de que desde el banco ofrecer capacidades a otras empresas para que ofrezcan créditos de una manera sencilla y ágil. También queremos ser disruptivos, como visión. Te digo dos ejemplos de cosas recientes.

El año pasado lanzamos el primer hub virtual para empresas e individuos con un concepto de videollamadas seguras para que nuestros clientes (empresas o individuos) pueden llamar a un oficial que lo atienda y le de soluciones sin necesidad de desplazarse al banco. Otro ejemplo, es una plataforma de servicios financieros y de servicios de inversión que la hemos lanzado y que vos podés invertir tu dinero y defender tus ahorros 24 horas al día, siete días a la semana. Si tenés dinero ocioso, un domingo de tarde podés invertirlo en un Fondo Común de Inversión, que es líquido. Lo ponés y lo sacás en el momento.

- ¿Podés operar con acciones o solo Fondos de Inversión?

- La gente puede operar con dólar MEP. La idea es poder ir ampliando los servicios a CEDEARs, acciones y etc.

- Hay una amplia oferta en el mercado bancario ¿A qué están apuntando para diferenciarse?

- A nuestra gente. El equipo que tenemos es de primera porque tenemos un concepto de empoderar a nuestra gente y eso hace que nuestra gente de lo mejor de sí, que se sienta dueña, que tome las decisiones y que esté comprometida. Eso hace que la gente pueda cumplir su sueño: los empleados y nuestros clientes.

- ¿Cómo piensan desarrollar la ampliación y el crecimiento en la región?

- Primero tener foco acá en la región, tenemos equipos especializados para empresas. Al mismo tiempo, complementado con capacidades que hemos ido construyendo de cash management, servicios de cobranzas, servicios de recaudación, emisión de Echeq comercio exterior con servicios muy especializados que solo damos nosotros de una manera muy ágil. Y también la parte de créditos.

Somos el segundo banco más importante de la Argentina en todo lo que es leasing, para proyectos de inversión. El año pasado fuimos el banco más importante en número de transacciones de mercado de capitales de ON avaladas. Eso es muy importante para las empresas conseguir financiamiento barato y muy ágil. La gente se sorprende que en pocas semanas puede lograr una emisión a través del mercado de capitales. Nosotros ahí somos actores muy relevantes. Por otro lado, parte de lo que vamos a hacer en la región son alianzas para hacer todo lo que sean cadenas de valor.

- Hablamos del agro, pero es fuerte en la región la metalmecánica o la pyme ¿A ese público también se van a dirigir?

- Por supuesto. Para nosotros las pymes, que es el centro nervioso de la Argentina que invierte y que innova son nuestros clientes ideales. Es el tipo de cliente al que nosotros queremos apuntar.

- ¿Cómo estás viendo la situación en general, en este contexto de la Argentina?

- Es un contexto desafiante. Siento que los bancos en particular, como le pasa seguramente a otras industrias, no podemos dar todo nuestro potencial. Hoy somos un sistema completamente transaccional porque el ahorro no se queda en los bancos. Con la inflación la gente preserva sus ahorros de otra forma. Compra dólar MEP o compra bienes, con lo cual no podemos cumplir nuestro rol y eso nos frustra un poco. La verdad es que nos gustaría dar créditos, créditos a largo plazo, hipotecas. Hay un déficit habitacional gigante porque no hay crédito. Con créditos y a largo plazo no solamente tendríamos la posibilidad de promover la inversión inmobiliaria, las compras de los departamentos para la gente, sino también proyectos de inversión.