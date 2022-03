Pensando en el trigo, qué puede hacer el productor en medio de un contexto signado por “guerras”

La campaña de trigo genera expectativas e incertidumbre al mismo tiempo. Nuevamente, las decisiones del productor argentina están supeditadas a la cuestión climática y política, pero este año se suma un condimento adicional que aporta más escepticismo como la guerra entre Rusia y Ucrania, dos “pesos pesados” para el mercado agrícola.

El contexto también está signado por la volatilidad de precios en el mercado internacional, con valores para el trigo que han tocado máximos históricos”. Cabe destacar que la “ola de subas” para los commodities agrícolas comenzó antes del conflicto bélico, teniendo en cuenta las proyecciones de oferta que se manejan para Sudamérica, en lo que respecta a soja y maíz.

Para conocer la dinámica del mercado y los factores que inciden en las estrategias o posiciones de los productores, Ecos365 consultó a la analista Lorena D´angelo que brindó un panorama de las alternativas que pueden darse.

“Los precios, más allá de correcciones que se están dando en algunos momentos, siguen teniendo fundamentos alcistas en el mercado de granos, principalmente por la incertidumbre que genera la guerra”, indicó. Además, destacó la importancia de los países involucrados en el conflicto para el abastecimiento de granos y fertilizantes, que otorga firmeza a los valores.

Para D´angelo, uno de los interrogantes pasa por saber qué ocurrirá cuando la situación bélica se normalice. En ese caso, con el flujo de granos e insumos nuevamente en carrera, “bajarán las cotizaciones”. De todas maneras, no cree que en el corto plazo pueda terminar el conflicto.

Paralelamente, en el Hemisferio Norte debe comenzar la siembra de cultivos de verano y eso efectivamente genera preocupación. “Habrá que ver qué ocurre en Rusia y Ucrania con las superficies a implantar, pero también en Estados Unidos con el tema fertilizantes”, advirtió. Al mismo tiempo, remarcó que el próximo jueves se conocerá un informe clave para el mercado, el primero en base al relevamiento de los productores que se sembrarán para la campaña 2022/23.

Qué pasa con las ventas

En este escenario, el productor argentino “vendió poco”, a pesar de los valores que se presentan en el mercado. “Igualmente, en estas últimas semanas se incrementaron las ventas porque hay más certezas respecto de la cosecha gruesa, sabiendo que habrá menores proyecciones de producción”, expresó la analista.

Con la incertidumbre climática y también bélica, el productor retrajo las ventas y eso impacto en los mercados locales, que “presentan valores a la baja, a diferencia de lo que muestra el mercado internacional”. En ese sentido, explicó: “hay que ver que hará el productor de acá en adelante; probablemente venda pero después que lo haga (para pagar los insumos de la campaña pasada y comprar para la actual) empezará a retraer la oferta”.

Esa situación podría provocar una mejora de precios y alinearse con la tendencia internacional. “Si se termina la guerra, pueden bajar a nivel mundial y también en la plaza local, y si suben afuera aquí aumentarán pero en menor medida, por el contexto que se afronta más allá de la caída de cosecha que se prevé”, comentó. Y agregó: “hay grano para vender y lo que podría sostener el precio es que el productor no venda”.

Up River: más camiones que el año pasado

En línea con la recuperación del Up River en los embarques de trigo, la campaña actual se acerca progresivamente en su ingreso acumulado de camiones a los promedios históricos. Superando con creces al año comercial 2020/21, la campaña actual de trigo viene ganando terreno semana tras semana.

De acuerdo con datos oficiales y estimaciones de expertos de la Bolsa de Comercio de Rosario sobre los embarques, al finalizar marzo ya debería haberse embarcado cerca del 60% del trigo a exportarse en esta campaña. En este sentido, las ventas externas de trigo 2021/22 sumaron cerca de 122.000 toneladas esta semana, consolidando ventas totales por 14,03 Mt.

En lo que hace a la dinámica comercial de la próxima campaña, el Ministerio de Agricultura anunció la semana pasada una ampliación del volumen de equilibrio para exportación de trigo 2022/23, por 8 millones de toneladas. De esta manera, el volumen queda totalizando 10 Mt. No obstante, en la semana no se registraron negocios de trigo para el año comercial del trigo 2022/23, el cual aún no se encuentra sembrado en los suelos argentinos.