Ponzio le marcó la cancha al "Dólar soja" y fue tajante: “no liquido, el país te hace ser así”

El ex futbolista Leonardo Ponzio, surgido en Newell´s y uno de los últimos ídolos de River, analizó el escenario que afronta el agro a partir de las medidas tomadas por el Gobierno nacional. En particular se refirió al dólar soja y, al igual que muchos productores, tomó distancia de la iniciativa. “No líquido, me busco el mercado para que sea mejor para mí, el país te hace ser así, no es que yo no quiero que entren divisas”, reflexionó durante una entrevista en radio Mitre.

Su pasión por el campo es conocida y data de hace muchos años. Al respecto, el ex jugador recordó: “mi abuelo siempre me decía que me tenía que meter en el campo, y la verdad era que me gustaba, pero había que invertir todo un patrimonio”. Consciente que el campo “Es un gran motor para el país”, reconoció que el productor depende de dos variables imposibles de manejar como el campo y el contexto macroeconómico y político.

“Argentina es difícil porque el argentino es difícil; se perdió el orden desde arriba hacia abajo”, analizó. Pero volvió a insistir: “sería muy necio decir que no es viable ser chacarero en Argentina, la verdad no me puedo quejar, pero dependes del clima y de cómo está el país”.

En Las Rosas, el ex capitán de River desarrolla sus actividades agropecuarias y es uno de los empresarios más conocidos del sector.