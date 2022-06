Por qué las empresas de maquinaria agrícola tienen dificultades para conseguir mano de obra

Como parte de las actividades que desarrolló la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) en AgroActiva, el presidente de la institución se refirió al contexto y al estado actual de la maquinaria nacional, sector compuesto por 1.200 empresas fabricantes.

Eduardo Borri, acompañado por Luciana Mengo de AFAMAC, Ignacio Tanzi de ASIMA y Néstor Cestari de MAGRIBA, señaló que el sector de la maquinaria transcurrió los últimos dos años con buenos indicadores, realizando inversiones en las fábricas y generando nuevos puestos de trabajo. “Desde el inicio de la pandemia, el sector generó más de 5.500 nuevos puestos de trabajo anuales, por lo que actualmente emplea 38.000 personas en forma directa. Prácticamente hemos incorporado alrededor de 11.000 personas en nuestras plantas”, dijo Borri.

Si bien se considera que la agroindustria está atravesando un buen momento, esto no significa que en la agenda no existan temas que hoy permitirían potenciar aún más al sector. “Sabemos que la Argentina es un país que tiene una problemática estructural, en los últimos años, de ausencia de dólares y esto está potenciando la actividad. Pero entendemos que es mucho más fácil para nosotros solucionar los problemas que hay en el sector cuando hay demanda. Tenemos problemas de importación de insumos, esto nos obliga permanentemente a sentarnos con nuestros gobernantes y trabajar para destrabar este tema”. Al respecto señaló que si bien casi el 80% de los componentes de la maquinaria son de origen nacional, existe un porcentaje que debe ser importado porque no se produce en la Argentina. Un ejemplo de esto son los neumáticos. “Desde las Cámaras lo que estamos pidiendo es que a las Pymes se les quite el tope del 5% de importación para poder tener los componentes necesarios y así acompañar el crecimiento del sector”, dijo Borri.

Al analizar el comportamiento de las ventas de maquinaria, Borri señaló que si bien el año 2021 presentó un crecimiento importante, sus números en dólares no llegan a ser los del año 2017, aunque lo destacable es que ha cambiado la composición: en 2017 el 60% de las ventas era de origen importado, y 40% nacional y en 2021, esta demanda se invirtió y actualmente el 60% es de fabricación nacional.

Generación de empleo

Otro de los puntos que conforman la agenda de temas a tratar por las Cámaras y los diferentes gobiernos es el de los puestos de trabajo. Borri dijo que “el 95% de nuestras fábricas están en poblaciones pequeñas que están teniendo dificultades para conseguir gente. El ritmo de generación de empleo está siendo alrededor de 5.500 puestos de trabajo por año. Necesitamos que desde los grandes conglomerados urbanos su propicie el movimiento hacia las pequeñas poblaciones en donde las personas van a conseguir trabajo, hay que transformar esos planes sociales en trabajo. Estamos subsidiando el desempleo cuando en realidad lo que tenemos que hacer es subsidiar el empleo”. A su vez remarcó que desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación se está comenzando a desarrollar un modelo de aulas móviles para poder capacitar a tanto para las fábricas de maquinaria, como a los contratistas rurales y operadores de maquinaria agrícola en general. “Estamos buscando a los docentes, la verdad que he visto algunos planes interesantes, hay que trabajar activamente y somos optimistas de que es posible hacer esto”, finalizó Borri.

“También estamos pensando en cómo tecnificamos nuestras plantas para que, llegado el caso que no consigamos mano de obra, podamos reubicar la producción. Se están desarrollando muchos procesos reingeniería dentro de las plantas”, agregó Borri.

Salida al mundo

En cuanto a las posibilidades de comercialización con el extranjero, Borri señaló que solamente se exporta el 5% de lo que demanda el mercado interno, lo cual representa cerca de US$ 100 millones. “La verdad es que los esfuerzos que se hagan para tratar de seguir internacionalizando nuestras empresas nunca van a alcanzar y creemos que este tema siempre tiene que estar en la agenda. La Argentina requiere justamente más ingreso de divisas vía exportación”, dijo. Asimismo, resaltó que una tendencia en el mundo es el empleo de la tecnología agrobio industrial, en la cual el país posee ventajas competitivas. Sobre esto Borri destacó “el nivel de conocimiento e innovación que tienen nuestros clientes, las universidades, los fabricantes, entonces hay que seguir trabajando para potenciar todo este conocimiento y aprovecharlo favorablemente para el desarrollo de la industria y del país”.

Finalmente, el presidente de CAFMA bregó por el trabajo conjunto entre los asociados de todas las cámaras y los gobiernos tanto provinciales como nacional para entablar diálogos que conlleven a la búsqueda de soluciones innovadoras para potenciar al sector en general.