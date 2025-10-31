Presupuesto 2026: Santa Fe refuerza el superávit pero con más inversión en obra pública

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, presentó el proyecto de Presupuesto 2026 ante la Legislatura provincial y lo definió como “el más exigente en materia de disciplina fiscal de los últimos años”. El documento, que proyecta un resultado financiero positivo, consolida la estrategia del gobierno de Maximiliano Pullaro: equilibrio de las cuentas, baja del déficit estructural y foco en la inversión real como motor del desarrollo provincial. Prevé un gasto de 14 billones de pesos y un resultado financiero positivo de 6.911 millones de pesos.

Orden y superávit como bandera

Según el proyecto, el resultado económico y financiero de 2025 cerrará con resultado ajustado, una señal fuerte en un contexto nacional de contracción y caída de recursos coparticipables. El equipo de Olivares subrayó que “no hay superávit sin gestión eficiente del gasto ni priorización de políticas públicas”. En otras palabras, el ajuste llegó para quedarse, pero con lógica de inversión.

En los primeros nueve meses de 2025, Santa Fe logró reducir la dependencia del endeudamiento y aumentar la participación de los recursos propios en la estructura total de ingresos. Para 2026, el Presupuesto prevé un incremento real en la inversión en obra pública, con prioridad en infraestructura educativa, salud, seguridad, caminos rurales y energía.

Menos política, más gestión

Santa Fe apunta al recorte en los gastos corrientes del Estado, especialmente en estructuras políticas y subsidios no esenciales. El presupuesto también refuerza la inversión en educación y formación laboral, con la meta de conectar la oferta educativa con el mercado productivo regional.

Santa Fe intenta sostener un esquema de superávit primario. En ese sentido, el equipo de Economía plantearon que la provincia “no puede ni debe depender del humor del Tesoro Nacional”, en referencia a las demoras en transferencias de fondos.

El documento proyecta una inflación anual del 14%, con una tasa de crecimiento del 5% y un tipo de cambio estable dentro de las bandas previstas por el Banco Central: $1.423 a diciembre de 2026. Pese a la prudencia, el equipo economía apuntó que el presupuesto está diseñado para “resistir shocks externos y mantener la autonomía financiera”.

Obra pública y municipios: el corazón de la inversión

Uno de los ejes más fuertes del Presupuesto 2026 es el plan de infraestructura provincial y municipal. Las partidas destinadas a obras viales, hospitales y escuelas representan casi el 15% del total de erogaciones, un récord en términos de ejecución histórica. Además, se reforzarán los fondos de desarrollo local, con un esquema de transferencias automáticas y transparentes a municipios y comunas.

El Presupuesto 2026 de Santa Fe busca consolidar un modelo que combina rigor fiscal con planificación de largo plazo, marcando distancia del desorden financiero nacional. En tiempos de incertidumbre, Pullaro y Olivares apuestan a que la provincia sea, una vez más, la excepción en medio del caos.