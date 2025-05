Pullaro: Si un santafesino va al super y gasta $10.000, solo $200 son impuestos provinciales, mientras que $1.800 son nacional"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue directo, frontal y sin rodeos en su disertación durante el AmCham Summit 2025, el principal evento anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, que esta vez tuvo más asistentes que en ediciones anteriores y cierra con la palabra del presidente Javier Milei.

Frente a una platea colmada de empresarios nacionales y multinacionales, Pullaro habló en nombre del interior productivo. “Vengo como gobernador a contarles que el ajuste más duro no se hizo en Nación: lo hicimos las provincias”, lanzó.

Pullaro comparó la presión fiscal entre niveles de gobierno. “Si un santafesino va al supermercado y gasta $10.000, solo $200 van a impuestos provinciales, mientras que $1.800 son nacionales. Pero cuando hay que prestar servicios, es la ambulancia, la policía o la escuela de la provincia la que responde. Nación se lleva más, pero casi no vuelve nada”.

Federalismo fiscal, infraestructura y productividad

Con tono enérgico pero propositivo, el gobernador exigió discutir una redistribución más justa de los recursos fiscales, y denunció que en 2022 por cada $100 que Santa Fe aportaba, volvían $57, pero que ahora regresan apenas $49. “Estamos absorbiendo recortes, sosteniendo rutas nacionales destruidas, invirtiendo en gasoductos, tendidos eléctricos y conectividad para que la producción funcione. Pero sin apoyo, no alcanza”, advirtió.

Remarcó además que Santa Fe no grava al agro ni a la industria con ingresos brutos, y que lo que recauda del sistema financiero y el juego se reinvierte en infraestructura productiva.

También destacó el rol de la región centro, que integra con Córdoba y Entre Ríos, como el “motor real de la economía”, y dijo que el debate sobre la hidrovía es una oportunidad histórica para potenciar la competitividad exportadora.

Una cumbre recargada

El AmCham Summit 2025 creció en visibilidad y expectativa tras confirmarse la presencia del ministro Caputo y del presidente Milei apenas 48 horas después de la elección en la Ciudad de Buenos Aires. El evento volvió a tener lugar en el Centro de Convenciones y esta vez con una asistencia récord. En la apertura, ya habían hablado el presidente saliente de AmCham, Juan Gómez Minujín, y la encargada de Negocios de la Embajada de EE.UU., Abigail Dressel, quien destacó el momento “histórico” de la relación bilateral.

Pullaro aprovechó esa vidriera para remarcar que sin un Estado nacional comprometido con el desarrollo productivo del interior, el ajuste macroeconómico no será suficiente. “Ordenar la macro es necesario, pero si no se apoya a las provincias que producen, no vamos a despegar nunca”, sentenció.