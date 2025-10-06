¿Qué cambios puede esperar el mercado cambiario tras las elecciones de octubre?

Las elecciones del 26 de octubre son vistas como un punto de inflexión. El mercado prevé ajustes en el régimen cambiario que dependerán del resultado político, la posición de reservas y el acceso a financiamiento externo

Por: Ecos365

     Comentarios

  • 1/1
     Comentarios

En las próximas semanas el mercado cambiario argentino operará bajo tres fuerzas cruzadas: la dinámica política electoral, la presión sobre las reservas del Banco Central (BCRA) y la estrategia del Tesoro para proveer oferta de divisas.

En lo inmediato, las autoridades intentan sostener el dólar oficial dentro de la banda; en paralelo, las cotizaciones paralelas (blue, MEP, CCL) se mantienen en niveles máximos, reflejando una brecha que suma incertidumbre.

Escenarios probables después del 26/10

Continuidad del esquema (control + venta del Tesoro): Si el resultado electoral favorece la gobernabilidad del oficialismo o no cambia de forma radical el equilibrio, es probable que se mantengan las ventas del Tesoro y las intervenciones del BCRA para evitar saltos bruscos. Esa estrategia puede contener movimientos cortos, pero tensiona reservas y mantiene las brechas. 

Apertura y desdoblamiento hacia un tipo de cambio único o flotación administrada: Un resultado que impulse reformas pro-mercado (o obligue a normalizar reglas) podría acelerar la unificación cambiaria o una devaluación oficial para achicar la brecha. Eso generaría un shock inicial (suba rápida del tipo de cambio oficial) pero podría reducir incentivos al mercado paralelo a mediano plazo. Analistas ya descuentan que “el esquema de bandas parece agotado”.

Mayor control y acento en estabilidad nominal: Si la respuesta política prioriza anclar precios y evitar devaluaciones bruscas, el resultado sería más controles, impuesto a la demanda de divisas y persistencia de brechas, con riesgo de estancamiento de inversiones y presión sobre reservas. Elonce.com

Factores condicionantes

* Reservas netas del BCRA: Niveles y velocidad de uso para defender la banda son determinantes; fuentes indican reservas alrededor de ~USD 40.000 millones pero con presiones en vencimientos y necesidad de financiamiento externo.

* Apoyo internacional: Promesas o líneas de swap/crédito (mencionadas en la agenda internacional) pueden dar tiempo para una transición ordenada; la concreción de esos instrumentos será clave.

Proyecciones (hipótesis cuantitativas, con riesgo alto)

* En un escenario de apertura rápida, el tipo de cambio oficial podría ajustarse entre 10% y 30% en los primeros 3 meses posteriores a la elección (corridas y recomposición de precios relativos), con compresión gradual de la brecha en 6–12 meses. (Proyección orientativa basada en sensibilidad histórica a cambios políticos y señales de mercado). 

* En un escenario de continuidad con defensas activas, la variación oficial podría limitarse al 5–15% en ese mismo horizonte, pero con persistencia de brechas y riesgo de erosión de reservas. 

Alternativas y recomendaciones para actores económicos

* Exportadores: acelerar liquidación de divisas y negociar contratos en dólares o cláusulas ajustables.

* Empresas e inversores: usar coberturas (forwards, dólar MEP donde sea legal/posible) y diversificar instrumentos financieros.

* Productores agropecuarios: evaluar timing de ventas de granos según señales de devaluación y aprovechar instrumentos de cobertura (futuros/contratos).

* Seguimiento clave: comunicados del BCRA, liquidaciones del Tesoro, niveles de reservas y anuncios internacionales sobre líneas de financiamiento. 

Comentarios