Claves del día: preadjudican Hidrovía y un plan para convertir la ex zona franca en polo gastronómico de Rosario

La agenda económica argentina volvió a ofrecer una combinación poco habitual: señales positivas para Santa Fe, definiciones estratégicas para la Hidrovía Paraná-Paraguay, movimientos financieros que vuelven a poner bajo presión a los ahorristas y un proyecto local que busca transformar uno de los terrenos más emblemáticos y desaprovechados de Rosario.

Uno de los temas más relevantes para la economía argentina y santafesina tuvo novedades concretas. La belga Jan De Nul y la firma Servimagnus quedaron preadjudicadas y se encuentran a un paso de quedarse con el negocio del dragado y balizamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la principal autopista exportadora del país.

La definición representa un paso decisivo dentro del proceso licitatorio impulsado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, luego de años de discusiones, impugnaciones y procesos fallidos.

Para Santa Fe y particularmente para el complejo agroexportador del Gran Rosario, la noticia tiene una relevancia estratégica. Por la Hidrovía sale cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas y cualquier mejora en profundidad, navegabilidad o eficiencia logística impacta directamente en los costos de exportación.

La decisión también es seguida de cerca por terminales portuarias, exportadores, industriales y gobiernos provinciales que vienen reclamando previsibilidad para una infraestructura que mueve miles de millones de dólares al año.

Santa Fe sigue mejorando su perfil financiero

En paralelo, la provincia de Santa Fe recibió otra señal positiva desde el frente financiero. En un contexto donde gran parte de las provincias argentinas enfrenta desafíos fiscales, caída de recursos y crecientes demandas de financiamiento, Santa Fe acaba de recibir una señal que trasciende el plano técnico y tiene implicancias concretas sobre su futuro económico.

La calificadora FIX SCR, afiliada a Fitch Ratings, elevó la nota crediticia de largo plazo de la provincia desde AA-(arg) hasta AA+(arg), dos escalones por encima de su calificación anterior y apenas un paso por debajo de la máxima categoría posible dentro de la escala nacional.

Los plazos fijos pierden atractivo y el dólar sigue quieto

Mientras tanto, en el sistema financiero los bancos continúan reduciendo la remuneración de los depósitos en pesos. Las tasas de plazo fijo ya perforaron el 15% anual en algunas entidades de primera línea y muestran una tendencia descendente que acompaña el proceso de baja de tasas impulsado por el Banco Central.

El fenómeno genera una paradoja para los ahorristas. Por un lado, los rendimientos en pesos son cada vez menores. Por otro, el dólar continúa mostrando una estabilidad inesperada para muchos analistas.

Durante las últimas jornadas, los dólares financieros registraron leves bajas, el blue permaneció prácticamente inmóvil y las brechas cambiarias siguen en niveles históricamente reducidos.

La combinación de estabilidad cambiaria, menor inflación y reducción de tasas está empujando a muchos inversores a buscar alternativas en bonos, acciones y obligaciones negociables para intentar obtener mejores rendimientos.

El mercado celebró señales políticas

La rueda financiera también estuvo atravesada por factores políticos tanto internacionales como locales.

En Estados Unidos, la Cámara de Representantes avanzó sobre una iniciativa para limitar la participación militar norteamericana en el conflicto con Irán. La reacción inmediata del mercado fue una caída del precio internacional del petróleo.

En Argentina, el Senado aprobó el pliego de la jueza federal Verónica Michelli, una decisión interpretada como una señal de fortalecimiento institucional y de equilibrio entre poderes.

Los inversores reaccionaron positivamente. Los bonos soberanos volvieron a subir, el riesgo país descendió hasta los 486 puntos básicos —uno de los niveles más bajos desde 2018— y las acciones argentinas lograron diferenciarse de un contexto internacional más débil.

Las ADR argentinas en Nueva York registraron avances generalizados en bancos, empresas energéticas y compañías vinculadas al mercado interno.

Una apuesta para recuperar la Ex Zona Franca de Bolivia

Mientras tanto, el concejal Juan Pedro Aleart presentó un proyecto de ordenanza para impulsar la recuperación integral de la denominada Ex Zona Franca de Bolivia, un predio de aproximadamente 33.000 metros cuadrados ubicado sobre la costa del Paraná y que permanece abandonado desde hace años.

La nueva iniciativa retoma la propuesta de convocar inversiones privadas para desarrollar un espacio que combine actividad económica y acceso público. La propuesta contempla la creación de un polo gastronómico, cultural, recreativo y turístico conectado con el Parque Manuel Belgrano y abierto a los rosarinos.

Más allá del debate político que seguramente generará la iniciativa, el planteo vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente en Rosario: qué hacer con los terrenos estratégicos frente al río y cómo aprovecharlos para generar empleo, inversión y desarrollo urbano.