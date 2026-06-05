Retail en Rosario: Decathlon confirma su desembarco con una megatienda

Resumen Ejecutivo La multinacional francesa Decathlon oficializó su arribo a la ciudad de Rosario , proyectando su apertura para fines de 2026 .

oficializó su arribo a la ciudad de , proyectando su apertura para fines de . El nuevo establecimiento comercial contará con una imponente superficie estimada en 3.900 metros cuadrados .

. La operación se instrumenta mediante una alianza estratégica con el Grupo One , liderado por el empresario Manuel Antelo .

, liderado por el empresario . La inversión actúa como dinamizador de un plan integral de Cencosud para transformar el shopping Portal Rosario y sumar nuevas marcas internacionales.

La llegada de grandes corporaciones internacionales al mercado interno suele reconfigurar de manera profunda los mapas de inversión regional. La confirmación del desembarco de la cadena francesa Decathlon en la ciudad de Rosario marca un hito significativo para la reactivación del negocio del retail, previendo su apertura oficial hacia finales del año 2026.

Esta iniciativa representa no solo la inserción de la multinacional en una plaza estratégica, sino también su debut operativo formal en la provincia de Santa Fe. El desarrollo del proyecto se concreta mediante una alianza con el Grupo One, el socio local encabezado por el empresario Manuel Antelo, consolidando así un plan de expansión de escala nacional.

En el ámbito de la gestión inmobiliaria comercial, este movimiento replica la lógica estratégica de las grandes tiendas ancla. Este tipo de apuestas comerciales tiene la capacidad probada de transformar dinámicas urbanas enteras, traccionando un flujo constante de consumidores hacia zonas específicas y derramando beneficios directos sobre el entramado de pequeñas y medianas empresas periféricas.

El establecimiento ocupará una superficie aproximada de 3.900 metros cuadrados, una escala que se alinea con los estándares internacionales de la firma europea. Su modelo corporativo global se fundamenta en la comercialización de altos volúmenes de stock y una oferta sumamente diversificada, características técnicas que demandan infraestructuras logísticas sofisticadas y de alta eficiencia operativa.

La locación elegida para este emplazamiento estratégico es el shopping Portal Rosario, situado en la zona norte de la ciudad. La determinación definitiva llega tras un período prolongado de múltiples especulaciones corporativas que evaluaban alternativas de radicación sobre la avenida Circunvalación o incluso en desarrollos comerciales de la localidad vecina de Funes.

Optar por un complejo comercial ya consolidado disminuye notablemente los riesgos de inserción en el mercado interno, aprovechando infraestructuras viales y de conectividad urbana preexistentes que aseguran un flujo inmediato de visitas.

El arribo del gigante deportivo funciona además como el disparador central de un ambicioso programa de reconversión estructural ejecutado por Cencosud. En una era global signada por el avance del comercio electrónico, los centros de compras tradicionales se ven obligados a acelerar procesos de innovación para mantener su relevancia frente a las nuevas demandas del consumidor.

El plan global de transformación contempla la habilitación de unos 5.000 metros cuadrados adicionales de superficie comercial neta. Las intervenciones edilicias proyectadas para el complejo de la zona norte contemplan mejoras sustanciales en espacios ya consolidados del predio, abarcando optimizaciones estructurales tanto en el hipermercado Jumbo como en la tienda de materiales Easy.

La remodelación integral busca sintonizar con las tendencias globales del sector que promueven espacios de usos mixtos. La estrategia corporativa de los operadores apunta a diversificar el porqué de la visita, integrando propuestas de gastronomía gourmet y áreas de esparcimiento familiar que extiendan los tiempos de permanencia de los clientes dentro de las instalaciones comerciales renovadas.

La elección de esta plaza ratifica el magnetismo que conservan los grandes centros urbanos del interior del país para la captación de inversiones privadas. La densidad demográfica propia del área metropolitana rosarina y sus niveles históricos de consumo la posicionan como un territorio fértil para el testeo y consolidación de marcas con estándares internacionales masivos.

Estas inversiones de capital generan un impacto positivo inmediato en las cadenas de valor regionales, estimulando sectores complementarios como la construcción civil, el desarrollo de logística local y los servicios técnicos especializados. La reconversión de grandes superficies comerciales activa demandas que benefician de manera directa a los proveedores de bienes y servicios santafesinos.

El nuevo escenario competitivo obligará a los actores locales del sector comercial a elevar sus propios estándares de gestión y eficiencia operativa. La diversificación de la oferta en las grandes superficies impulsa una modernización generalizada del mercado regional, redefiniendo las pautas de experiencia de compra y exigiendo mayor profesionalismo en el ecosistema empresarial.