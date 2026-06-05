Ley de Sociedades: El regreso triunfal de las SAS y el debut de las empresas manejadas por IA

Resumen Ejecutivo El Poder Ejecutivo impulsa una profunda reforma de la Ley de Sociedades que reestructurará integralmente el ecosistema corporativo y de negocios en toda la Argentina.

impulsa una profunda reforma de la que reestructurará integralmente el ecosistema corporativo y de negocios en toda la Argentina. Se decreta la eliminación definitiva de las sociedades en comanditas , forzando a sectores clave como el farmacéutico a transformarse en SA , SRL o SAS .

, forzando a sectores clave como el farmacéutico a transformarse en , o . Las empresas familiares obtienen un marco de previsibilidad histórico al poder incorporar sus acuerdos de accionistas y protocolos de sucesión directamente dentro de los estatutos formales.

obtienen un marco de previsibilidad histórico al poder incorporar sus acuerdos de accionistas y protocolos de sucesión directamente dentro de los estatutos formales. Regresan las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) para agilizar las inversiones y debutan las vanguardistas Descentralizadas Autónomas Operativas (DAO) gestionadas íntegramente mediante algoritmos.

El escenario corporativo argentino enfrenta una inminente transformación estructural. El proyecto de reforma de la Ley de Sociedades enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo altera las reglas del juego para miles de organizaciones. Esta modernización busca dinamizar el ecosistema de negocios, eliminando figuras anacrónicas e incorporando herramientas adaptadas a la economía digital.

Uno de los impactos más resonantes recaerá sobre las sociedades en comanditas, cuya desaparición está prevista en el texto oficial. Aunque no representan la mayoría del universo corporativo, existe un nicho específico que sentirá el temblor directamente: el sector farmacéutico. Este rubro deberá migrar obligatoriamente hacia formas jurídicas más equitativas.

La figura comanditaria divide responsabilidades de forma asimétrica. El socio comanditario aporta el capital y esquiva los riesgos operativos, mientras que el socio comanditado, usualmente el farmacéutico matriculado, actúa como administrador integral. Este empleado jerarquizado termina respondiendo con su propio patrimonio ante conflictos, operando como único escudo protector para los verdaderos inversores.

Con la nueva legislación, estos comercios tendrán que reestructurarse indefectiblemente. Las opciones disponibles incluyen transformarse en Sociedad Anónima (SA), Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) o Sociedad Anónima Simplificada (SAS). El cambio exigirá que el inversor asuma formalmente la presidencia del directorio, mientras que el profesional pasará a ocupar la dirección técnica.

En plazas dinámicas de nuestra provincia como Rosario, Rafaela o la ciudad de Santa Fe, cientos de estructuras comerciales mixtas deberán rediseñar su arquitectura societaria junto a sus asesores legales antes de que rija la norma.

Más allá de las farmacias, la reforma impulsada bajo la órbita de Federico Sturzenegger trae excelentes noticias para las empresas familiares. Tradicionalmente, estas organizaciones han operado bajo el paraguas de las SRL o sociedades de personas, enfrentando serios desafíos legales al momento de planificar la sucesión generacional o establecer reglas internas.

Históricamente, si una familia empresaria o los socios de una Sociedad Anónima querían establecer pautas de sucesión, restricciones de directorio o pactos de sindicación, debían recurrir a acuerdos externos. Al no integrar la estructura oficial, estos documentos paralelos carecían de oponibilidad. Ante el mínimo desacuerdo, derivaban en sumamente costosos litigios en tribunales.

El nuevo paradigma soluciona este déficit de raíz. Los protocolos familiares y acuerdos de accionistas podrán integrarse orgánicamente al estatuto institucional. Marcelo David, director del Instituto Argentino de la Empresa Familiar (IADEF), destaca la medida explicando que "el estatuto está por encima de la normativa, salvo algunas cuestiones imperativas que resguarda el Estado".

Esta jerarquización de la voluntad societaria otorgará una seguridad jurídica sin precedentes para atraer inversiones y planificar el crecimiento a largo plazo. Permitirá estructurar contratos sociales mucho más moldeados a las necesidades reales de cada directorio, incluyendo el registro formal de prestaciones accesorias que antes quedaban sujetas a la buena fe.

Otro punto de altísimo impacto es la resurrección de las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS). Este instrumento, diseñado inicialmente durante la gestión de Mauricio Macri, sufrió fuertes trabas burocráticas durante la administración de Alberto Fernández. Ahora, se reposicionan como el vehículo por excelencia para la constitución ágil e íntegramente digital de nuevas unidades.

En la base piramidal, la normativa reconoce a las sociedades simples. Esta figura básica resulta útil para estudios profesionales pequeños o uniones transitorias de individuos que recién inician sus operaciones en el mercado.

El salto más audaz hacia el futuro radica en la incorporación de las Descentralizadas Autónomas Operativas (DAO). Por primera vez, el derecho societario argentino contempla entidades gestionadas íntegramente por algoritmos y contratos inteligentes. Estas innovadoras organizaciones no requerirán personal técnico constante, aunque la ley exigirá inexcusablemente la designación de un representante legal humano.