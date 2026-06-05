Experiencia IDEA Management 2026: Las claves de los líderes para ganarle a la incertidumbre global

La novena edición de Experiencia IDEA Management sacudió la agenda de negocios en Buenos Aires bajo la consigna “Argentina en movimiento. Marquemos el beat”. El encuentro reunió a más de 1300 líderes empresariales, ejecutivos y emprendedores en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC) para debatir las claves que están transformando la gestión y el mercado laboral.

En la apertura, Agustín Bellido, presidente del encuentro y líder de IBM Argentina y Cono Sur, advirtió que la incertidumbre actual trasciende las fronteras locales. Frente a este cambio global, remarcó la urgencia de consolidar un liderazgo nuevo, íntegro y creativo que impulse el desarrollo del país, asumiendo que el impacto corporativo diario derrama en toda la comunidad.

Uno de los ejes más potentes fue el valor de las alianzas estratégicas y la construcción de ecosistemas. Líderes sectoriales explicaron cómo las firmas pasaron de competir a tejer redes. Eduardo Gorchs (Siemens) destacó que la competitividad actual reside en los vínculos, mientras que Roberto Nobile (Telecom) señaló que acelerar en conjunto permite llegar rápido con soluciones al mercado.

Juan Parma (Banco Macro) coincidió en la necesidad de ampliar el ecosistema, incluso cuando implica invertir en desarrollos que terminen compitiendo directamente. Por su parte, la cocinera Ximena Sáenz aportó una mirada cotidiana sobre el trabajo en equipo, remarcando la importancia de realizar reuniones semanales para resolver las incomodidades a tiempo dentro de las estructuras organizacionales.

La gestión de comunidades digitales y la autenticidad ganaron protagonismo con Nico Occhiato (Luzu TV), quien ponderó un liderazgo que asume la vulnerabilidad y prioriza la pasión sobre el currículum. Asimismo, los proyectos aeroespaciales ASTAR y ConstelAR Space se presentaron como modelos reales de articulación entre el sector público, privado y la academia.

Inteligencia artificial y resiliencia en contextos de alta demanda

El panel "Negocios remix" profundizó en la reinvención de modelos corporativos desde Argentina hacia el exterior. Ariel Arrieta (Shorta) definió a la Inteligencia Artificial como un tsunami que exige surfear sin miedo al fracaso, mientras que Gerónimo Maspero (Humand) detalló que vivimos el cambio estructural más profundo, donde los profesionales operan con agentes en paralelo.

En este ecosistema en mutación, Miguel Zuccardi (Familia Zuccardi) enfatizó la relevancia de construir valor de marca. En sintonía, referentes de Órbita y Trendsity analizaron las tendencias globales y locales vinculadas al consumo, el futuro laboral y la innovación, aportando datos clave para el nuevo mapa de negocios.

La gestión en escenarios de alta intensidad contó con el testimonio de Juan Sebastián Verón (Estudiantes de La Plata), quien detalló su traspaso de la cancha a la dirigencia deportiva poniendo el ego de lado. A su vez, Anna Cohen (Grupo Cohen) aconsejó analizar el clima interno y no tomar decisiones sin escuchar ante escenarios acelerados.

Para concluir, las autoridades de IDEA, Luciana Paoletti y Santiago Mignone, ratificaron al management como un catalizador de innovación enfocado en las personas. Los debates generados funcionarán como insumos fundamentales para trazar la agenda del próximo Coloquio, demostrando que el empresariado local se mantiene activo y en constante movimiento para apuntalar el crecimiento nacional.