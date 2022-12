"¿Qué mirás bobo? Andá pa allá?": la famosa frase de Messi ya tiene su propio vino

La particular y ya famosa frase emitida por Lionel Messi en el Mundial de Qatar “¿Qué mirás bobo? Andá pa allá?", trascendió de tal manera que el merchandising no para de crecer y fue más allá de la fabricación de remeras. Los emprendedores, como era de esperar, no demoraron un segundo y lanzaron un nuevo vino utilizando la icónica frase.

Es un malbec de la bodega Putruele, de San Juan, con la etiqueta mencionada y tal como se aprecia en la imagen. Comerciantes en internet, más rápidos que delantero enfilando hacia el arco, no perdieron ni un minuto. Lanzaron al mercado remeras, tazas de café, banderines y cualquier artículo que se les pudiese ocurrir, con las palabritas del ídolo.

El vino vino Messi "Que Mirá, Bobo? Anda Pa' Allá", se puede conseguir por $2.250 la botella y en seis cuotas de $375 por Mercado Libre. También se ofrece seis vinos de la Selección Argentina al valor de $8.200.

Las tazas empezaron a ser ofrecidas desde 1.600 pesos (unos 9 dólares), remeras a 2.900 pesos (16 dólares) y gorritas por 3.900 (22 dólares). Un tweet de varios segundos con el video del momento de la frase fue compartido 10,5 millones de veces el lunes.